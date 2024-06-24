Есть ли она — «формула» идеального руководителя? Мы попросили директоров алтайских предприятий порассуждать: какие качества нужны хорошему управленцу, а какие ему противопоказаны. И представить, какое напутствие они бы дали себе в начале карьеры, если бы могли.

Меланхолик не справится

Владимир Устинов, директор фермерского хозяйства Устинова В. И.:

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Устинов. Анна Зайкова.

— Первым качеством хорошего руководителя я бы назвал терпение. Чтобы выдерживать в течение многих лет такую нагрузку, оно необходимо. И так как я сам страшный оптимист, то считаю, что руководителю жизненно необходим оптимизм. Меланхолик на этой должности не справится. Что касается качеств, которыми директор обладать не должен, — таких черт, мне кажется, довольно много. Во-первых, он как руководитель не должен рассматривать людей, которыми управляет, как товар, безликий ресурс. Нужно ценить тех, кто на тебя работает. Я в должности уже 35-й год, и все это время стараюсь смотреть на своих работников как на членов семьи. Если говорить о личностных качествах, которые не должны быть присущи директору, я бы сказал, что не нужно обманывать себя. Иногда может охватить гордыня за свои достижения, и если ей поддаться, твой следующий шаг может разрушить то, что ты успел создать. Гордиться собой — это правильно, но гордыни быть не должно. Если бы можно было дать какое-то напутствие себе в начале карьеры, я бы сказал: «Терпения тебе, Володя!». Сейчас, спустя 34 года на посту, порой думаю, что вряд ли бы решился начинать все заново. Нашему поколению пришлось жить в условиях смены формаций. Мы были в гуще событий. Руководитель предприятия при социалистическом строе и при капиталистическом — это разные вещи, при переходе пришлось адаптироваться к частному предпринимательству. Достойно пройти через все эти изменения, думаю, помогли именно терпение, здоровье и сила духа. Так что главное, мне кажется, это терпение и труд.

Адекватная безбашенность

Ирина Бубенко, региональный управляющий дополнительным офисом «Алтайский» филиала «Новосибирский АО "Альфа-банк"»:

Ирина Бубенко (Альфа-Банк). Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

— Качествами успешного руководителя я бы назвала амбициозность, целеустремленность, коммуникабельность и человеколюбие. Также, думаю, у хорошего лидера должна быть адекватная безбашенность в части реализации идей. Плохой руководитель — это руководитель-тиран, недоверчивый, агрессивный или конфликтный, недальновидный. Будь у меня шанс дать себе в начале пути какое-то напутствие, я бы сказала: «Не бойся ничего и всегда ищи возможности!».

Цветок вырастает не за один день

Петр Лунин, основатель семейной компании «Магия трав», главный технолог:

Петр Лунин, основатель семейной компании «Магия трав». Предоставлено компанией «Магия трав»

— Качества успешного руководителя подобны мудрому дереву: уважение к корням (истории компании), гибкость в ветвях (адаптация к изменениям), плодоношение (достижение целей) и сбор урожая вместе с командой. Антикачества успешного руководителя — эгоизм, недостаток внимания к сотрудникам, отсутствие стремления к самосовершенствованию. Если бы я мог поговорить с молодым собой, я бы шепнул: «Будь терпелив, ведь цветок вырастает не за один день, не бойся ошибок, а учись на них, ведь они — ключевой элемент в развитии. Иди вперед с уверенностью, что каждый опыт делает тебя сильнее».

Использовать время с умом

Ксения Белоусова, директор ИСК «Алгоритм»:

Ксения Белоусова, директор группы компаний «Алгоритм». Фото: Дмитрий Лямзин.

— На мой взгляд, чтобы быть успешным в современных условиях ведения бизнеса, руководитель должен обладать следующими качествами: Высокие коммуникативные навыки. В современном мире представить существование успешной компании в состоянии «сама по себе» — довольно сложно, даже для монополистов. Любой бизнес требует большого взаимодействия с внешним миром: клиенты, контрагенты, представители власти, контролирующие органы. Именно от умения руководителя выстраивать внешнюю и внутреннюю коммуникацию в компании будет зависеть его успех. Гибкость и решительность. Последние несколько лет показали, что правила и условия ведения бизнеса могут быстро и очень сильно измениться. Более успешным окажется тот, кто сможет быстро и наиболее эффективно адаптироваться к новым условиям. Тот, кто не будет сопротивляться изменениям, а наоборот — возглавит их. Руководитель должен уметь принимать быстрые, эффективные, хотя порой и не самые простые решения. И нести за них ответственность. Мотивация. Все мы помним, что «короля играет свита», поэтому руководитель наиболее успешен при работе со своей командой, эффективность которой, во многом зависит от умения руководителя мотивировать ее к новым вызовам, условиям и задачам. Логично, что антикачества будут антонимами того, что делает руководителя успешным — нерешительность, жесткость, плохая коммуникация, индивидуализм. К этому я бы добавила: Неумение управлять конфликтами. Успешный руководитель должен уметь справляться с конфликтами как в отношениях с третьими лицами, так и внутри команды. Микроменеджмент. Чрезмерный контроль и недостаток доверия к сотрудникам могут не только снизить их инициативность и ответственность в работе, но и привести к тому, что сотрудники начнут делегировать свои задачи обратно руководителю. И в таких условиях стать успешным не получится. Себе в прошлом я бы посоветовала ценить время — его нельзя вернуть, и поэтому нужно использовать с умом. Создавать связи, потому что люди вокруг — самый главный ресурс, не только для успешности как руководителя, но и в целом для качества жизни. Делиться опытом — обучение других помогает укрепить собственные знания. Эти советы могли бы помочь мне избежать некоторых ошибок и ускорить профессиональный рост. Но важно помнить, что каждый опыт — это шанс учиться и развиваться, даже если он кажется трудным в данный момент.

Собрать качественную команду

Артур Кильтау, директор «РУФ-2»:

Артур Кильтау, директор компании «РУФ-2». Дмитрий Лямзин.

— На мой взгляд, качества, которыми должен обладать каждый руководитель: решительность, стойкие убеждения, умение внятно изложить задачи и заряжать команду на успех, а также бросать вызов новым вершинам. При этом, если руководитель не умеет держать удар, разжигает конфликтные ситуации, он обречен на провал. Собрать качественную, целеустремленную команду, нацеленную на общий успех, — самое главное для успешного ведения бизнеса. Только с такой формулой получится развиваться и развивать свое предприятие. Никогда не забывайте учиться! Общайтесь друг с другом, и вы найдете новые ключи к развитию!

Нервным директор быть не должен

Юрий Гатилов, генеральный директор «Жилищной инициативы»:

Юрий Гатилов. Фото предоставлено компанией «Жилищная инициатива».

— На мой взгляд, хороший руководитель должен обладать такими качествами, как ум, трудолюбие и образованность, а также спокойствие — нервным директор быть не должен. Мне кажется, у успешного руководителя не может быть антикачеств. Да, некоторые могут быть немного вспыльчивы. Однако ради успеха хороший руководитель просто делает все, что в его силах. А вернуться в прошлое мне бы не хотелось.

Никого нельзя подводить

Сергей Ферапонтов, руководитель Барнаульского завода мехпрессов:

Сергей Ферапонтов. Фото: Анна Зайкова.

— Выделю три основных качества хорошего руководителя. Первое — способность генерировать идеи. Второе — уметь объединить коллектив, чтобы достигнуть результата и воплотить идею в жизнь. И третье — не подводить людей, даже в мелочах. Отсутствие всего вышеперечисленного, на мой взгляд, и есть антикачества. Я не стал бы давать себе советы и что-то менять. С самого начала карьеры я старался работать на благо завода, Алтайского края и страны — и считаю, что это было правильным решением.

Не только кнут и пряник

Евгения Вахрушева, директор компании «Чистодом»:

Евгения Вахрушева, директор клининговой компании «Чистодом» в Барнауле. Фото предоставлено компанией «Чистодом».

— Успешность компании зависит не только от руководителя. Да, он должен быть гибким, готовым к нововведениям, постоянно учиться и развиваться. Но, в первую очередь, руководитель должен собрать грамотную команду, которая будет работать, как единый механизм. Успешный руководитель прежде всего должен знать систему профайлинга, систему продаж по психотипам, а также иметь качества наставника. Нужно уметь не только обучать и адаптировать сотрудников, с которыми в дальнейшем придется заниматься общими проектами. Главное при собеседовании — распознать, какие мотивы движут сотрудником, презентовать ему должность, как специалист по продажам, уже понимая, что его завлечет, что его замотивирует. В дальнейшем к каждому подчиненному должен быть разработан свой подход. Либо стоит найти специалиста в свой штат и делегировать ему обязанность по подбору кадров, поручая конкретные указания по каждому работнику. В руководстве неправильно думать, что сотрудника можно мотивировать только кнутом и пряником. Ко всем нужен разный подход, нужно понимать, что не все воспринимают позицию силы, у всех разные потребности. Также к антикачеству стоит отнести неготовность к изменениям — ведь даже то, что успешно работало 20 лет, в один момент может стать неэффективным. Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы себе сказала: «Не занимайся бизнесом, найди мужа побогаче, спрячь свою амбициозность. Не надо никому доказывать, что ты сама все сможешь». На самом деле, я училась на радиофизике, где сплошная математика, программирование и микросхемы. Я тогда не могла догадаться, что может быть обучение и на руководящие должности, поэтому всему училась на своих ошибках. Если вернуться в начало карьеры, я бы в первую очередь не кассовый аппарат купила, а занялась поиском образовательных учреждений, где бы научили продажам, или программ повышения квалификации руководителей. Вот это все очень важно, это бы значительно ускорило мой рост — как минимум, в два раза.

Важен каждый сотрудник

Владимир Теплов, генеральный директор компании «Две линии»:

Генеральный директор ПКФ «Две линии» — Владимир Теплов. Источник: dvelinii.com

— Как руководитель я исхожу из значимости каждого человека, ведь успех принадлежит коллективу и складывается из труда всех. Поэтому так важны надежность, уважение, взаимопонимание. Успешный руководитель должен обладать сильными лидерскими качествами, четким видением и способностью вдохновлять и мотивировать свою команду. Очень важно уметь принимать стратегические решения и эффективно управлять ресурсами, ориентируясь на результат. Антикачества — нерешительность, некомпетентность, отсутствие этики и неспособность эффективно общаться и делегировать полномочия. Если бы у меня была возможность дать совет прошлому себе, я бы сказал: «Смело выходи из зоны комфорта, не бойся рисковать и постоянно ищи возможности для обучения и развития».

Мыслить масштабно

Ольга Ермолова, региональный директор Промсвязьбанка в Алтайском крае:

Ольга Ермолова ("Промсвязьбанк"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

— Полагаю, что успешный руководитель должен прежде всего любить свое дело и мыслить масштабно. Не менее важно уметь работать с коллективом и легко налаживать контакт с партнерами. И, конечно, не бояться брать на себя ответственность в полной мере. Из антикачеств я бы назвала прежде всего боязнь ответственности, а еще стремление уйти в детали, погрязнуть в операционке — и тогда уже сложно будет увидеть общую картину. На старте своей карьеры я бы сказала себе тогдашней только это: «Молодец! Действуй в том же духе, равняйся на лучших и позволяй себе отдыхать!»

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