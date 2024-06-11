Больше половины опрошенных в Алтайском крае предпринимателей оценили ситуацию в своем бизнесе как негативную и заявили, что на развитие им не хватает ресурсов. Результаты опроса, проведенного в конце 2023 года, приводит доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, представленный бизнес-защитником Андреем Осиповым на последней, июньской сессии АКЗС. Как обычно, в докладе - масса фактов, описывающих деловой климат в регионе, проблемы бизнеса и способы их решения. Приводим лишь небольшую их часть.

1. О стабильности и росте сказал только каждый шестой

В ноябре 2023 года федеральный бизнес-омбудсмен провел опрос в 85 регионах. В том числе - в Алтайском крае. В целом по стране опросили 5751 предпринимателей.

И вот, как показал опрос, 52,3% опрошенных в Алтайском крае негативно оценили ситуацию в бизнесе (что на 18% меньше, чем в 2022-м). Еще 32,6% заявили о стагнации бизнеса (в 2022 году – 23%).

И только каждый шестой, или 15%, рассказал, что его бизнес стабилен и продолжает расти. При этом в 2022-м таковых было всего 6,6%. Для сравнения: в целом по России на рост в своем бизнесе указали 23,6%, годом раньше - 10,4%.

Ответы на вопрос: «Занимаетесь ли Вы развитием или расширением своего бизнеса сейчас»? (Опрос ноября 2023 г.). Доклад бизнес-защитника в АК.

2. Больше половины опрошенных не хватает ресурсов на развитие

На вопрос: «Занимаетесь ли Вы развитием или расширением своего бизнеса сейчас» - положительно ответили 33,7% опрошенных в Алтайском крае. 12,8% заявили о деградации бизнеса. Еще 53,5% отметили, что не занимаются развитием - не хватает ресурсов.

А развиваться опрошенным предпринимателям в среднесрочной перспективе мешает: дефицит кадров – 50%, недостаточный внутренний спрос – 37,2% и неопределенность экономической ситуации – 32,6%.

3. По индексу административного давления Алтай ухудшил позиции

Индекс административного давления – показатель, который оценивает репрессивность системы контроля-надзора, эффективность внедрения риск-ориентированного подхода и долю профилактических мероприятий.

Считается, что чем больше профилактики – тем лучше для бизнеса и общества. В 2023 году Алтайский край по этому индексу спустился с 13-й на 26-ю позицию.

Бизнес. Штрафы. Переводы. unsplash.com

Отдельно оценивался и административный индекс ведомств системы контроля-надзора.

Самый высокий индекс административного давления (то есть самый высокий уровень давления) в крае оказался у Ростехнадзора. Самый низкий – у Росприроднадзора. Самый низкий процент профилактических мероприятий тоже отмечен у Ростехнадзора – всего 16% при среднероссийском показателе - 26,6%.

По сравнению с 2022 годом произошло улучшение индекса административного давления только у двух ведомств: МЧС и Росздравнадзора. У остальных шести ведомств, к сожалению, показатели ухудшились.

Табличка. Доклад бизнес-защитнка-2023.

4. Правоохранители неоднозначно толкуют преступления, совершенные предпринимателями

Уполномоченный напомнил: государство проводит политику, направленную на гуманизацию уголовного законодательства в отношении преступлений, совершаемых в сфере предпринимательства.

Но, несмотря на это, правоохранительные органы продолжают неоднозначно толковать инкриминируемое предпринимателю преступление, считая, что оно выходит за рамки предпринимательской деятельности.

Так, в МВД «Бийское» возбудили уголовное дело в отношении гендиректора компании, занимающейся строительством газораспределительных сетей. Статья суровая: мошенничество - ч. 4 ст. 159 УК РФ.

После вмешательства бизнес-защитника провели проверку. И расследование прекратили в связи с отсутствием в действиях гендиректора состава преступления.

В целом же по доле предпринимателей, сталкивавшихся с необоснованным давлением со стороны правоохранителей и по оценке бизнесом безопасности своей деятельности в части правоохранительной системы, Алтайский край занимает невысокие позиции. Хотя он и улучшил их с 2021 года.

Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Анна Зайкова.

5. Но иногда удается смягчить меру пресечения для бизнесменов

Между тем, Алтайскому бизнес-защитнику удавалось помочь арестованным предпринимателям изменить меру пресечения на более мягкую. Так, директору фирмы (в докладе уполномоченного ее не называют) вменили в вину существенное завышение рыночной (фактической) стоимости услуг, оказанных медицинской организацией.

Его заключили под стражу. В марте 2023 года на совместный прием бизнес-омбудсмена и прокурора Алтайского края пришел его адвокат, попросивший рассмотреть возможность выбора менее строгой меры пресечения.

Бизнес-защитник посетил предпринимателя в СИЗО-1, изучил материалы дела. И подготовил ходатайство в суд. С учетом его мнения райсуд Барнаула изменил предпринимателю меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Директор был освобожден из следственного изолятора.

Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае за 2023 год можно скачать здесь.

Форум наставников программы по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле». фото : пресс-служба партии "Новые люди".

Цифры и факты в тему 77179 субъектов малого и среднего предпринимательств зарегистрировано в Алтайском крае на 10 января 2024 года.

Из них 49973 индивидуальных предпринимателя и 27206 юрлиц.

Налог на профдоход по состоянию на 31 декабря 2023 года в Алтайском крае платили 104 665 человек, из них: 100275 физлиц и 4390 ИП.

Наибольшее количество самозанятых зарегистрировано в области ремонта, красоты, деятельность, связанная с автомобилями (перевозка грузов и пассажиров, автосервис, мойка и пр.), а также в бьюти-индустрии, аренде, верстке, дизайне, IT-сфере и репетиторстве.

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