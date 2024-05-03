«Не жалею, что ушел с завода». Алтайский предприниматель — о том, как стал добродушным продавцом мороженого

Мы уже не единожды рассказывали, как алтайские предприниматели переделывают старые джинсы в модные куртки, утоляют ностальгию по Алтаю местными сладостями, искусно собирают цветочные букеты и так далее. Но есть среди них и те, кто не остановился только на своем деле, а занялся упаковкой готового бизнеса. Оборудование, план работы, реклама — все уже готово. Один из покупателей франшизы — Александр Фирсов — рассказывает, что окунулся в предпринимательство после работы на заводе, а теперь стал счастливым продавцом мороженого.

С чего все начиналось

Любовь к мороженому помогла безработному Сергею Жигайлову создать собственный бизнес в далеком 2012 году. Тогда только будущий предприниматель уже полгода сидел без работы и искал себя. В один из жарких августовских дней во время прогулки он увидел на асфальте стрелку, ведущую к месту продажи мороженого, и его осенило: почему бы не начать продавать мороженое самому?

С деньгами помог отец – тогда требовалось 200 тыс. рублей. И уже через пару месяцев Сергей спонтанно открыл ИП – без бизнес-плана, изучения статистики, маркетинговых исследований. Все знания он почерпнул уже в процессе.

Фруктовое мороженое. freepik.com/chandlervid85

Ассортимент постепенно расширялся: появились молочные коктейли, кофе, потом – карамельные леденцы, которые на тот момент приносили 30% от выручки. Но главное – покупатели отзывались, что мороженое было вкусным. И возвращались за новым.

С завода за рожки

В 2015 году летом на улицах Барнаула стали появляться примечательные автомобили с огромным рожком мороженого на крыше. Многие думают, что эти фургончики колесят по городу, продавая лакомство то тут, то там. Но на самом деле это стационарные точки, которые тоже когда-то были идеей Сергея.

Бизнес все рос, и в 2019 году Сергей сдал на тот момент восемь торговых точек продавцам, которые зарегистрировались как ИП. Жигайлов решил, что нужно масштабировать бизнес и занялся франчайзингом.

Александр Фирсов и Сергей Жигайлов. altapress.ru

Одним из покупателей франшизы в 2021 году стал друг детства Сергея – Александр Фирсов. Его точка работает в ТЦ «Бум» на ул. Попова.

До того, как зарегистрировать ИП, Александр 11 лет проработал технологом на майонезном заводе. Со скромной улыбкой он признается – от производства на тот момент подустал. И тогда вовремя увидел по телевизору товарища – Сергей как раз рассказывал о своем бизнесе и франшизе.

Друзья созвонились, встретились, обсудили условия. Сергей пообещал всему обучить, рассказать, как делать мороженое, как готовить кофе, работать с клиентами и обслуживать оборудование. Александру оставалось только выбрать место.

«Сделаешь хорошо – и к тебе вернутся»

Открытие произошло быстро. На месте уже все было готово: кофемашина, фризер для мороженого, холодильники, даже сиропы. Оборудование закупается из Китая. По словам Жигайлова, других достойных предложений по соотношению цена-качество на рынке нет.

Александр Фирсов. altapress.ru

За все это Александр заплатил 200 тыс. рублей — столько же, сколько потребовалось Жигайлову для открытия бизнеса больше 10 лет назад. Плюс ежемесячно предприниматель отчисляет 10 тыс. рублей за использование бренда. В ответ, по его словам, Сергей консультирует по неполадкам с оборудованием, если они возникают, поставляет брендовые стаканчики, рожки и креманки и помогает с продвижением. Смеси для приготовления мороженого все покупатели франшизы приобретают в одном месте, у барнаульской компании.

Набирая мороженое на рожок, чтобы угостить нас, Александр с улыбкой рассказывает:

«Я настроен на постоянных клиентов. Сделаешь хорошо – и к тебе вернутся. Есть более проходимые точки, но люди там приходят и уходит. Здесь же я уже всех знаю, а все знают меня. Тем более, что это не торговый центр выходного дня, тут народ всегда есть, пусть поток и небольшой. Но люди чувствуют, что я делаю все с душой, как для себя, и это притягивает их. Многие думают, что в основном мои клиенты – дети, но это не так. Большинство покупателей взрослые».

Александр Фирсов. altapress.ru

Поначалу Александр работал каждый день, сейчас появился продавец. Но оставлять точку предприниматель не хочет – работают посменно. Хотя киоск у Александра не один – есть еще на ул. Балтийской, летний, который зимой хранится на складе.

«Спустя три года не жалею, что ушел с завода. Когда разговаривал с бывшими коллегами, они признались: «Саня, мы завидуем тебе белой завистью». Потому что они видят, что мне работа в кайф. Что я иду сюда с желанием. Сырье поставляют, технология готова, только улыбайся и работай», – заключил Александр.

Гончарная во франшизе

Сергей Жигайлов говорит, что в прошлом году ему удалось продать пять торговых точек. Всего сейчас работает 21 точка по всему Алтайскому краю: в Барнауле, Заринске, Рубцовске, Белокирихе, Алейске и районных центра Романово и Завьялово. В этом мае открываются павильоны в Бийске, Топчихе и Баюновских Ключах.

Гончарная школа Manos. vk.com/manos.ceramicschool

Франчайзинг в Алтайском крае вообще набирает популярность. Гончар, художник-керамист, индивидуальный предприниматель и основатель гончарной школы Manos Михаил Бывших тоже собирается упаковать свой бизнес во франшизу.

Мы уже рассказывали, что Михаил вырос в Саратовской области, учился в Москве по специальности «Международные экономические отношения», а потом решил кардинально поменять свою жизнь и отправился путешествовать по России. В итоге осел на Алтае, где всерьез увлекся гончарным делом, а потом и основал собственный бренд.

Практически все гончарные мастерские региона открыты его учениками. Михаил считает их товарищами, а не конкурентами, и признается, что сам помогал многим закупить оборудование, арендовать помещения, составить программу обучения и, наконец, открыть собственные мастерские.

Гончарная школа Manos. vk.com/manos.ceramicschool

Но и собственный бизнес Михаилу хочется развивать. Пути было два: либо расширять свою сеть, либо уходить во франчайзинг. В центре «Мой бизнес» предложили выгодный вариант второго – софинансирование комплектации франшизы и в целом обучение упаковке бизнеса.

«Я сразу определился с выбором, прошел обучение и теперь буду развивать именно франшизу», — отметил Михаил Бывших.

Обучение по франшизе для предпринимателей Алтайского края, кстати, бесплатное. Организовывается по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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