Томенко добыл 3 млрд инвестиций в производство одежды в Барнауле

До 2025 года около 3 млрд рублей планирует вложить в «Меланжист Алтая» его собственник «БТК-Холдинг». Свои намерение предприятие подтвердило 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме, подписав соглашение с губернатором Алтайского края Виктором Томенко , пишет официальный сайт региона.

На предприятии запланировано построить прядильный, ткацкий, отделочный и другие цеха, а также инженерную инфраструктуру. До 2025 года здесь начнут выпускать до 35 млн погонных метров ткани в год, пряжи — до 15,4 тыс. тонн. К этому времени на БМК должны трудиться 2,5 млн человек.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Инвесторы берут на себя обязательства по объемам, срокам и по результатам фактически обновления, создания современного нового производства.

В 2019 году штат комбината составляет 1058 человек. Выпускает БМК 8,1 млн погонных метров ткани в год, сообщает его официальный сайт.

«БТК Холдинг» купил Барнаульский меланжевый комбинат в конце 2014 года. Новый собственник анонсировал инвестиционный проект по социально-экономическому оздоровлению предприятия. Общий объемом инвестиций должен был составить 10 млрд рублей.

В 2017 году для «Меланжиста Алтая» приобрели 50 высокопроизводительных станков, расширив производственные мощности до 6,6 млн погонных метров тканей в год. Объем инвестиций составил около 750 млн рублей.

По итогам января 2018-го рост показателей текстильной промышленности составил 400%. Это произошло в том числе благодаря заказу от силовых ведомств России.