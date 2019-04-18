Как жил и развивался Алтайский край в 2018 году: радужные успехи и обидные падения

Несмотря на то, что и страну, и край в прошлом году заметно «трясло» из-за выборов президента, губернатора и непопулярных реформ, статистика констатирует: все основные экономические показатели региона показали рост. Хотя по сути это средняя температура по больнице: некоторые отрасли показали кратный рост, но другие ощутимо «просели». Altapress.ru представляет ключевые цифры и комментарии к ним.

Краткое содержание

Инвестиции в основной капитал

Лидером по инвестициям является сфера промышленности (37,3%). Наибольший темп инвестиций показала сфера транспортировки и хранения (в 1,7 раза), по данным минэкономразвития Алтайского края.

На заседании правительства края, посвященном итогам 2018 года, губернатор Виктор Томенко сказал, что нужно более детально знать цифры по конкретным предприятиям: «Это экономические герои Алтайского края. Мы должны их знать в лицо и понимать, что у них происходит по цифрам. Сейчас мы оперируем стоимостью проектов в целом, но они растянуты во времени. А сколько предприятия дают в год, сориентироваться довольно сложно».

Томенко также попросил подчиненных составлять более четкие прогнозы.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Когда я приехал в край в июне, мне на стол положили справку о предполагаемом объеме инвестиций — 80 млрд рублей. Наступает август-сентябрь — в справке уже 87 млрд. А вышли на 110 млрд. Отклонения слишком большие. Не умеем считать, не умеем прогнозировать. Надо учиться отслеживать оперативку точнее. Когда мотает на 15−20% — это не разговор.

Индекс промышленного производства

Наибольший рост произошел в добыче полезных ископаемых — 145,1%.

По данным министра промышленности и энергетики края Александра Климина, компания «Сибирьполиметаллы» увеличила производство меди и цинка в концентратах. Предприятие разрабатывает три месторождения в Змеиногорском районе. Реализует два крупных инвестпроекта общей стоимостью 27 млрд рублей: по освоению Корбалихинского месторождения и строительству обогатительной фабрики в Рубцовске.

Артель старателей «Поиск» увеличила объем производства на 22%, произвела 551 кг золота. На Мунайском угольном разрезе начали добычу бурого угля — в 2019 году здесь планируют добыть не менее 250 тысяч тонн угля.

Обрабатывающие производства сработали почти как в 2017 году — индекс здесь составил 99,4%

Динамику в производстве транспортных средств обеспечили два вагоностроительных предприятия. «Алтайвагон» вышел на исторический максимум, выпустив 8553 вагона. Суммарно два завода изготовили более 10,5 тысячи вагонов. Причины — в оживлении рынка перевозок и в росте экспортных продаж в Казахстан, Узбекистан, Эстонию.

«Алтайвагон». Дмитрий Кудрявцев

Темпы роста в производстве одежды в основном обеспечил Барнаульский меланжевый комбинат, получивший большие заказы от силовых ведомств России. Компания реализует инвестпроект на 10 млрд рублей.

Предприятия края увеличили производство арматуры на 38%, кранов — на 39%, станков металлорежущих — на 32%.

На снижение объемов производства «Алтай-Кокса» повлияло снижение внутреннего спроса, введение США повышенных ввозных пошлин на сталь для российских производителей, под которые попала головная компания предприятия — НЛМК. Но положение «Алтай-Кокса» остается стабильным, здесь реализуют инвестпроект на 4 млрд рублей.

В химической отрасли отрицательная динамика связана со снижением объема производства на «Кучуксульфате». Это случилось из-за сокращения экспортных поставок, в первую очередь в Украину. Однако и здесь продолжают инвестировать в развитие.

Падение в производстве резиновых изделий — следствие того, что «Алтайский шинный комбинат» изменил ассортимент производства с легковых шин на индустриальные сельскохозяйственные. У последних большая добавленная стоимость, но меньше количество, которое влияет на индекс.

Индекс производства сельхозпродукции

Алтайские аграрии выпустили продукции на 119,1 млрд рублей.

Валовый сбор зерновых в регионе составил более 5 млн тонн. Это 4-е место в России.

Молоко — 1178 тыс. тонн.

Мясо КРС — 104,3 тыс. тонн.

Объем выданных субсидий аграриям в 2018 году составил 3,7 млрд рублей, а портфель льготного кредитования сельхозпроизводителей — 13 млрд рублей.

«В связи с плохой конъюнктурой рынка и тем, что не все хотели сдавать зерно, портфель увеличился в 2,2 раза. Таких цифр у нас никогда не было», — прокомментировал министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства края:

2018 год ознаменовался сложной ценовой ситуацией на рынках зерна и молока. Значительно подорожало топливо: затраты выросли на дизтопливо на 22%, на бензин — на 15%. Это отразилось на финансовых результатах отрасли.

Объем чистой прибыли, полученной сельхозорганизациями края, превысил 8 млрд рублей. Это чуть выше, чем в 2017-м, но почти на 30% ниже, чем в 2016-м. Рентабельность с учетом субсидий складывается на уровне 16%. Это на 10% меньше, чем в 2016-м. Доля прибыльных организаций уменьшилась до 80%. В результате произошло снижение инвестиционной активности. По всем предприятиям, по нашей отчетности, она составляет 14,5 млрд рублей.

Общий объем строительных работ

По физическому объему строительная отрасль сократилась на 5,4%. Предприятия произвели стройматериалов на 7 млрд рублей. Но уровень загрузки мощностей оказался лишь 40%.

В регионе ввели 786 тыс. кв. метров жилья. Это на 25% больше 2017 года, по данным минстрой и минэкономразвития Алтайского края.

Индекс производства в пищевой и перерабатывающей отраслях

Ситуация в конкретных сферах следующая:

104,4% — мясная промышленность

103,5% — молочная промышленность

102,4% — производство готовых кормов

102% — мукомольно-крупяная промышленность

106,4% — производство прочих пищевых продуктов

96,8% — производство напитков

78,4% — масложировая промышленность

По данным Алтайпищепрома, в мясной промышленности лучше всего сработали птицефабрики. В молочной возросло производство молока и сыров, но сократилось изготовление сухого молока и сливочного масла.

Снижение производства муки у зернопереработчиков компенсировалось ростом по крупам и хлопьям.

Мука. СС0

В 2018 году переработали рекордный объем сахарной свеклы.

Падение результатов в производстве масла произошло в основном из-за трудностей на предприятиях ГК «Юг Сибири», которая сейчас проходит процедуру банкротства.

Сокращение производства напитков вызвано финансовыми трудностями на «Иткульском спиртзаводе». В результате показатель по производству водки в крае составил лишь 53% к 2017 году, по спирту — 50,6%.

Ключевые инвестпроекты

1. «Барнаульский пищевик» запустил в Ребрихинском районе линию по производству свинины.

2. «Покровская сыроварня» — запущен новый маслосырозавод в Новоалтайске.

3. «Рубцовский молочный завод» организовал производство концентрата сывороточного белка.

4. Компания «Киприно» запустила цех по фасовке продукции в Барнауле.

5. «Табунский элеватор» построил мельницу мощностью до 400 тонн зерна в сутки.

6. «Барнаульский молочный комбинат» модернизировал мощности по производству сыра.

7. «Третьяковский элеватор» завершил строительство универсального крупозавода.

Размер средней заработной платы в Алтайском крае

Надежда Капура,

начальник управления по труду и занятости края:

По темпам роста зарплаты Алтайский край вошел в число 10 лучших регионов России. Но несмотря на это, пока не удалось существенно сократить отставание по уровню зарплаты от средней по РФ. Это соотношение (алтайской к российской) составляет 59%.

Капура назвала основные, на ее взгляд, причины отставания.

1. Невысокий уровень зарплаты в реальном секторе экономики. «А локомотивом роста должен выступить именно он», — уверена она.

2. Низкие зарплаты в сельском хозяйстве.

3. Высокая теневая занятость. Она, по оценкам крайсовпрофа, составляет более 40%.

4. Безответственность ряда работодателей.

«Это ограничивает рост экономики и качества жизни наших работников», — считает Капура.

Как выросла зарплата

Внутренний региональный продукт ( ВРП)

52% внутреннего регионального продукта приходится на сельское хозяйство, промышленность и торговлю. Еще 6% — доля строительной отрасли (данные 2017 года). 20% от ВРП составили инвестиции в основной капитал, по данным минэкономразвития края.