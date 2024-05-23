17 мая в Барнауле открылся десятый супермаркет сети «Чижик», первый заработал всего семь месяцев назад: 20 октября 2023 года. Развитие, можно сказать, стремительное, но так и задумано: по всей Сибири к концу 2024 года должно было появиться 190-200 магазинов, тогда как начинали с открытия одиннадцати. Рассказываем, что эта за торговая сеть, кто ее развивает, в чем ее фишки и почему ее опасаются конкуренты - другие торговые сети.

Что это за торговая сеть такая - «Чижик»

«Чижик» - это минималистичные супермаркеты, торгующие и продовольствием, и товарами для дома, кухни, сада, детей. В них много собственных торговых марок сети, а ассортимент скромный – всего 750-800 наименований.

Для сравнения: ассортимент «Пятерочки» - более 4 тыс. позиций. Сама сеть «Чижик» называет себя жестким дискаунтером. Но тут, как обычно, вопрос, что она под этим понимает.

«В России сложился стереотип, что дискаунтер – это магазин с плохим освещением, грязным полом, старым, изношенным оборудованием. На самом деле это современный магазин, который дает принципиально другой уровень соотношения цены и качества», - объяснил Илья Якубсон порталу Retail.ru, генеральный директор сети «Чижик», в конце 2022 года

От стереотипа магазина для нищебродов сеть решила уйти. Поэтому залы «Чижика», по словам гендиректора, «современные, веселые, светлые». И предназначены они для людей, которые не хотят переплачивать и «стремятся получать высокое качество брендов по значительно более низкой цене». Такой вот замысел.

Торговая сеть "Чижик" в Барнауле. Altapress.ru

Кто за ней стоит

Развивает эту торговую сеть российская розничная компания «Х5», управляющая «Пятерочкой» и «Перекрестком». Зачем нужен «Чижик», когда есть «Пятерочка»? Тут все довольно просто.

Средняя торговая площадь магазинов «Пятерочки» - 391 кв. метров, согласно ее последнему отчету-презентации. А площадь «Чижиков» 200–250 кв. метров, рассказывала компания «Х5» на своем сайте. Или немногим больше.

Такие магазины могут открываться там, где нет подходящих мест для «Пятерочки». И там, где более крупный магазин себя не окупит, считает автор Ngs.ru Стаc Соколов: «Там, где «Пятерочка» с ее более высокими издержками может быть уже нерентабельна, для дискаунтера место еще останется».

В компании «Х5» уверены, что у дискаунтеров - большой потенциал роста. Еще на старте Илья Якубсон заявил РБК: «Мировая практика показывает, что дискаунтеры растут, и когда доходы населения увеличиваются, и когда они сокращаются».

Какова стратегия «Чижика»

Сеть развивается от центра к периферии - это, впрочем, классика. Первый супермаркет «Чижик» открылся в Москве в октябре 2020 года. В конце 2022 года она достигла Урала, открыв точки в Екатеринбурге, Челябинске и Перми.

20 октября 2023 года пришла в Сибирь – запустила в эксплуатацию 11 дискаунтеров в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В конце 2022 года Илья Якубсон так обозначил стратегическую цель: открыть 3 тыс. магазинов за три года и стать лидером в сегменте жестких дискаунтеров. До выполнения планки в 3 тыс. осталось 1,5 года. Вот как это происходит.

Перед открытием готовится команда. А также база – распределительный центр. Так, одновременно с открытием магазинов в Сибири в городе Обь Новосибирской области начал работать и мультитемпературный склад площадью 10,7 тыс. кв. метров. Он рассчитан на непрерывное обеспечение более 200 магазинов сети.

Один из распределительных центров ТС "Чижик" в России. Яндекс Карты.

Более того, представитель «X5» заявлял, что склад на 48 тыс. кв метров будет строиться и в Кемеровской области. На первом этапе он будет предназначен для «Пятерочки», а потом и для «Чижика», писал «Коммерсантъ».

Ну, и плюс - яркие вывески заметного цвета и бьющие в глаза рекламные слоганы. Видимо, в компании считают, что это помогает продвижению.

Как развивается «Чижик»

Развитие идет динамично: за год, с 31 марта 2023 года по 31 марта 2024-го торговая площадь у всей сети «Чижик» в России возросла на 173% (с 174 до 476 тыс. кв. метров), согласно ее отчету, опубликованному на сайте компании.

Общее количество «Чижиков» в России достигло 1 616 (на 31 марта). По последним данным, только в столицах четырех регионов Сибирского федерального округа за семь месяцев открылось 38 магазинов (и десятка полтора в райцентрах), подсчитал altapress.ru. На ближайшие дни намечено открытие еще нескольких.

Надо сказать, что год назад конкуренты «Чижика» прямо-таки били тревогу из-за экспансии дискаунтера группы «Х5».

Магазин сети "Светофор". svetofor-nsk.ru

Юлия Афонина, представитель сети «Светофор» на Алтае, заявила на экспертном совете в ИД «Алтапресс»: «Чижик» открывает магазины рядом с прямым конкурентом (иногда дверь в дверь) и на старте использует демпинг.

Насчет демпинга сказать не можем - цены не сравнивали. А вот рядом с другими супермаркетами «Чижик» действительно открывается, хотя и не всегда.

К примеру, на ул. Попова, 80 он соседствует с дискаунтером «Монетка» (принадлежит «Ленте»), чуть подальше есть вездесущая «Мария-Ра». Недавно открывшийся магазин «Чижика», что на ул. Северо-Западной, 7а, расположился через дорогу от «Сельхозрынка», где есть «Фермерские продукты» (это не дискаунтер, но и точно не премиум-класс).

Супермаркет "Монетка" в Барнауле. 2GIS

Как там с качеством

Начав развитие сети «Чижик», компания «Х5» объявила, что тщательно подбирает товары в ее магазины и ведет непрерывный контроль качества продукции. Все поставщики проходят аудит, товары проверяют соответствие состава рецептуре и требованиям ГОСТа.

Что на практике? Altapress.ru пока покупок в «Чижике» не сделал (но какие наши годы). А в соцсетях встречаются отзывы разные. В том числе - негативные.

За что ругают? Кто-то утверждает, что цены конкретного товара слишком высокие, другие говорят о плохом качестве (вроде «сыр скрипит на зубах, как пенопласт»), о продаже просрочки.

На отрицательные отзывы, как правило, реагирует администратор странички. Он просит дать подробности в личном сообщении - в каком магазине и в какое время куплен некачественный товар. И более того: обещает вернуть деньги даже без чека: «Если вас не устроило качество или вкус товара».

Транспорт торговой сети "Мария-Ра". Altapress.ru

Вообще, аккаунты у этой торговой сети есть во всех популярных соцсетях: «ВКонтакте» (где более 901 тыс. подписчиков), «Одноклассники» (7,3 тыс.) и «Телеграм» (83,6 тыс.).

Везде «кнопка» отзывов на видном месте. Еще есть приложение «Чижик» - оно предлагает сравнивать цены и тоже писать отзывы. Очевидно, к работе над качеством сеть решила привлечь покупателей - посмотрим, какой это даст эффект.

Кстати, торговая сеть «Мария-Ра», которая провела закупочную сессию 17 мая, открыто объявила об акценте на качество товаров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы на наших полках появился качественный продукт. и понимаем, что сейчас покупатель делает выбор в пользу качественного продукта по лучшей цене», - сказал поставщикам Андрей Пономарев, коммерческий директор торговой сети «Мария-Ра» (подробнее об этом altapress.ru рассказывал здесь).

Это что - совпадение? Что думаете?

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