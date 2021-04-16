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Экономика

Трасса Абакан-Бийск обойдется в 74 млрд рублей

Строительство автодороги Абакан — Бийск оценили в 74 млрд рублей, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Дорожные работы в Хакасии.
Дорожные работы в Хакасии.
пресс-служба правительства Республики Хакасия

Создание транспортного коридора позволит соединить дорожную сеть южной Сибири с федеральными трассам, что будет способствовать расширению экономических связей и развитию туризма.

В границах Хакасии и в предгорьях Кузнецкого Алатау уже построили около 10 км нового участка дороги, мосты через реки Балыкса и Изыхгол, реконструировали и отремонтировали больше 14 км дорог, входящих в транспортный коридор, передает пресс-служба местного правительства.

Проект включили в комплексный план по расширению магистральной инфраструктуры России и инвестпроект «Енисейской Сибири».

Ранее сообщалось, что за проект дороги Абакан-Бийск не берутся в Автодоре и Минэкономразвития.

Соглашение о строительстве трассы губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, руководитель Кемеровской области Сергей Цивилев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих подписали еще в июне 2019 года.

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