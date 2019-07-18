1 трлн рублей заработали российские банки за полгода

Чистая прибыль банковского сектора за шесть месяцев 2019 года составила 1005 млрд рублей против 643 млрд рублей годом ранее.
Прибыль показали 364 банка, а убытки — 99 банков (потеряли 113 млрд рублей). Активы банковского сектора приросли на 6,8% до 92,5 трлн рублей. 43% прибыли сектора обеспечил Сбербанк (444,2 млрд рублей), пишет polit.ru.
Регулятор связал рост прибыли с одноразовыми факторами: масштабной санацией и изменениями в отчетности.
Между тем россияне продолжат беднеть в 2019 и 2020 годах вопреки указам Путина. В первом и втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Последний раз этот показатель благосостояния рос в 2013 году — на 4%. С тех пор отмечается только падение.