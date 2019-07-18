1 трлн рублей заработали российские банки за полгода

Российские банки за первое полугодие впервые заработали один триллион рублей и увеличили прибыль на 37%, следует из обзора «О развитии банковского сектора», составленного Центробанком.

Чистая прибыль банковского сектора за шесть месяцев 2019 года составила 1005 млрд рублей против 643 млрд рублей годом ранее.

Прибыль показали 364 банка, а убытки — 99 банков (потеряли 113 млрд рублей). Активы банковского сектора приросли на 6,8% до 92,5 трлн рублей. 43% прибыли сектора обеспечил Сбербанк (444,2 млрд рублей), пишет polit.ru.

Регулятор связал рост прибыли с одноразовыми факторами: масштабной санацией и изменениями в отчетности.

Между тем россияне продолжат беднеть в 2019 и 2020 годах вопреки указам Путина. В первом и втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Последний раз этот показатель благосостояния рос в 2013 году — на 4%. С тех пор отмечается только падение.