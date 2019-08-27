ТРЦ Galaxy расстался еще с одним крупным арендатором

Из ТРЦ Galaxy уходит продавец товаров для детей «Бубль Гум». Эту информацию altapress.ru сообщили в отделе аренды молла. Магазин закроется уже в сентябре.

С собственниками «Бубль Гум» принято совместное решение о закрытии отдела в ТРЦ Galaxy. Ротация арендаторов — вполне обычный процесс на рынке коммерческой недвижимости. На освобождающейся площади будет работать известный федеральный бренд.

ТРЦ Galaxy был третьим местом локализации «Бубль Гума» — федеральной сети детских товаров — в Барнауле. Сначала он был представлен в ТЦ «Алтай», затем — переместился в «Праздничный».

Ирина Клюкина, которая руководила отдела развития «Праздничного», прокомментировала altapress.ru, что это ожидаемое решение.

«Где бы они не стояли, им все время было плохо. Но в данном случае дело не в месте, а в самом ритейлере. Он вырос на волне активной торговли, а когда настало время серьезно управлять продажами, не смог выстроить адекватную ценовую политику и предложить ассортимент своим покупателям», — комментирует Ирина Клюкина.

Напомним, что накануне стало известно, что с большой долей вероятности ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» покинет продуктовый ритейлер «Ашан». Предположительно площади освободятся уже в октябре. Всего в 2019 году «Ашан» планирует закрыть в России 30 магазинов. В каждом случае оценивается эффективность торговли.

Источники altapress.ru сообщают, что ТРЦ Galaxy уже нашел замену «Ашану». Скорее в начале следующего года на части его площадей будет работать «Добрянка». Остальные девелопер сдаст магазинам luxury-сегмента.