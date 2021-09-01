Трутнев оценил идею создания на Дальнем Востоке города-миллионника и города-космонавта

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что нужно привести в порядок существующие города на Дальнем Востоке перед строительством новых, сообщает РИА «Новости» .

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что если при помощи нового города-спутника объединить Владивосток с Артемом, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского — возле космодрома Восточный.

Трутнев отметил, что нет смысла строить города и привлекать в них людей, если жителям не предложить работу.

«Что касается Дальнего Востока, мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности. Примеры у нас есть: город Циолковский строится под нужды космодрома, и мы активно в процессе этого строительства участвуем, это необходимо», — пояснил полпред в эфире радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на имеющиеся города: «Нам надо просто для начала привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск».

Трутнев указал на индекс качества городской среды в ДФО, который «существенно ниже» среднероссийского.

«Поэтому, мне кажется, что у нас сейчас более востребовано не столько строительство новых городов на территории Дальнего Востока, сколько реновация существующих», — отметил полпред.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может до 2030 года создать в Сибири новые города и сотни тысяч рабочих мест.