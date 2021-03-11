ЦБ назвал регионы, где могут продлить льготную ипотеку

Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, сказала Набиуллина.
В этих регионах еще можно сохранить льготную ипотеку, так как спрос на жилье там полностью не восстановился.
Программа была эффективна в качестве антикризисной меры, но уже исчерпала себя и теперь ее надо сворачивать, так как «появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен».
Напомним, весной 2020 года правительство запустило масштабную программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — до исторического минимума в 4,25%.