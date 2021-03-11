Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

ЦБ назвал регионы, где могут продлить льготную ипотеку

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала 24 российских региона, где без негативных эффектов могут продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, сообщает газета «Известия».

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, сказала Набиуллина.

В этих регионах еще можно сохранить льготную ипотеку, так как спрос на жилье там полностью не восстановился.

Программа была эффективна в качестве антикризисной меры, но уже исчерпала себя и теперь ее надо сворачивать, так как «появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен».

Напомним, весной 2020 года правительство запустило масштабную программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — до исторического минимума в 4,25%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость