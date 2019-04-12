ЦБ заподозрил столичный банк в финансировании терроризма

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект». Регулятор подозревает, что организация могла «отмывать» деньги и финансировать деятельность террористов, пишет RT.

По данным Банка России, «Аспект» допускал нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой.

Акционерный банк «Аспект» зарегистрирован в Москве. По величине активов занимал 343-е место в банковской системе России.

На сайте организации сказано, что банк учрежден в 1990 году предприятиями и организациями Москвы на базе существующего с 1947 года отделения Госбанка СССР. Основу клиентской базы составляют предприятия и компании Москвы и Московской области таких секторов, как государственные унитарные предприятия, жилищное и дорожное строительство, благоустройство территорий, правовое обеспечение, оптовая и розничная торговля и других.

В декабре 2018 года ЦБ отозвал лицензии у московского «Руссобанка» и ростовского «Донхлеббанка». В январе прошлого года — у «АлтайБизнес-Банка».