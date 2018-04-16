ЦБ отозвал лицензию у банка бывшего однокурсника Путина

ЦБ отозвал лицензию у банка "Объединенный финансовый капитал" ("ОФК банк"), сообщается на сайте регулятора.
Проблемы у "ОФК банка" возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование производителей и дистрибуторов алкогольной продукции, пишут "Ведомости". Банк финансировал предприятия алкогольной отрасли, применял различные "схемы" для формального соблюдения установленных регулятором норм.
АСВ по итогам проверки выявило, что "ОФК банк" полностью утратил капитал, говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, "ОФК банк" неоднократно нарушал требования антиотмывочного законодательства и нормативных актов ЦБ, не соблюдая обязанности по выявлению и контролю сомнительных операций, а также по предоставлению соответствующей информации в уполномоченный орган.
Однокурсник
Самый большой пакет в 25% акций у Николая Егорова, однокурсника президента РФ Владимира Путина, партнера адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
Егоров фактически является миноритарным акционером банка, но он никогда не занимался вопросами оперативного управления. У Егорова возникли разногласия с другими акционерами банка и его менеджментом. В результате Егоров пытался отстранить от управления банком его президента Николая Гордеева (владеет 15% банка), но другие акционеры его не поддержали.
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