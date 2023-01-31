31 января
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Экономика

Цена на сыр в Алтайском крае резко подскочила и оказалась рекордной

С конца декабря 2022 года цена на сыр в Алтайском крае резко пошла вверх. Самое существенное повышение произошло в Рубцовске — за месяц сразу на 10%. Производители объясняют это возросшими затратами на сырье и упаковку и добавляют: что это может быть не предел.

Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018".
Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018".
Родочинская Евгения.

По данным Алтайкрайстата на 23 января, средняя цена на твердый, полутвердый и мягкий сыр в регионе составила почти 720 рублей. Самый доступный сыр сейчас можно найти в Барнауле — в среднем по 705 рублей.

Самый дорогой в Рубцовске — 762 рубля за кило. Отметим, что еще в конце декабря прошлого года сыр в этом городе стоил 685 рублей, прирост только за прошедший месяц — порядка 10%.

Из молочных продуктов сыр традиционно не являлся самым дорожающим — эту позицию в Алтайском крае удерживало за собой сливочное масло. В 2022 году масло только в начале года подорожало с 600 до 700 рублей в среднем за килограмм.

Тогда производители объясняли это изменившейся конъюнктурой рынка — часть белорусских производителей переориентировалась на Китай, оставив российский рынок. Спрос, как и цена, на местный продукт тут же подросли.

В Барнауле проходит профессиональная дегустация сыра
В Барнауле проходит профессиональная дегустация сыра
Дмитрий Лямзин

Что происходит сейчас

Как рассказал altapress.ru директор одного из маслосырзаводов на Алтае, еще в конце 2022 года поставщики заквасок, упаковки и этикетки выставили производителем новые счета — рост затрат на эти компоненты в среднем составил около 10−25%.

С 1 декабря увеличились у заводов и коммунальные отчисления, поднялся МРОТ. Все это и отразилось на текущем удорожании. Сами сыроделы говорят, что в дальнейшем ситуация во многом будет зависеть от цены на сырое молоко.

«Если его удорожание составит рубль на литр — это одно дело. Если цена на молоко подскочит на 3−5 рублей за литр, тогда ситуация действительно будет угрожающая. Наше предприятие пока не утверждало новые цены с торговыми сетями. Работать себе в убыток мы не будем», — отметил эксперт.

Сыры.
Сыры.
Дмитрий Лямзин

По данным Алтайкрайстата, за 11 месяцев 2022 года производство сыра в регионе составило 54,1 тыс. тонн, что на 9,8% ниже аналогичного периода 2021 года. По производству сыра Алтайский край впервые за долгие годы уступил лидирующую позицию в России Московской области.

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