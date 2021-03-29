Цены на такси в России могут синхронно вырасти на 5−10% из-за подорожавшего топлива

Приблизительный рост цен на поездки может составить 5−10%. В Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси такую необходимость объяснили удорожанием любого вида топлива.
«Пропан-бутан подорожал до 29 рублей, притом что в прошлом году стоил 16, а метан — до 19−20 рублей в зависимости от заправочной станции — в прошлом году цена составляла 14−16 рублей», — пояснили в ассоциации.
Таксопарки обеспокоены постоянным подорожанием топлива, поэтому вынуждены закладывать издержки в стоимость тарифов.
В некоторых регионах уже значительно выросла стоимость поездки. Например, в Приморском крае — там топливо подорожало на 2−3 рубля за литр, причем средняя цена по стране выросла примерно на рубль.
Ранее бийские таксисты объявили забастовку из-за низких тарифов. После этого в сервисе «Максим» отметили, что большинство водителей понимают, что повышение цен на поездки сделает только хуже.