Цены на такси в России могут синхронно вырасти на 5−10% из-за подорожавшего топлива

Тарифы на поездки могут вырасти, поскольку таксопарки вынуждены закладывать в стоимость услуги топливные издержки, пишут « Известия » со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.

Приблизительный рост цен на поездки может составить 5−10%. В Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси такую необходимость объяснили удорожанием любого вида топлива.

«Пропан-бутан подорожал до 29 рублей, притом что в прошлом году стоил 16, а метан — до 19−20 рублей в зависимости от заправочной станции — в прошлом году цена составляла 14−16 рублей», — пояснили в ассоциации.

Таксопарки обеспокоены постоянным подорожанием топлива, поэтому вынуждены закладывать издержки в стоимость тарифов.

В некоторых регионах уже значительно выросла стоимость поездки. Например, в Приморском крае — там топливо подорожало на 2−3 рубля за литр, причем средняя цена по стране выросла примерно на рубль.

Ранее бийские таксисты объявили забастовку из-за низких тарифов. После этого в сервисе «Максим» отметили, что большинство водителей понимают, что повышение цен на поездки сделает только хуже.