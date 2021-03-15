«Максим» прокомментировал забастовку бийских таксистов

В такси динамическое ценообразование, объясняют представители сервиса, цена в каждый момент определяется балансом спроса и предложения, дорожных и погодных условий, а также конкуренции.
«Если стоимость услуги возрастет, то пассажиры, которые не готовы платить больше, просто откажутся от поездок. В итоге сами же водители пострадают: их заработок сократится из-за недостатка заказов и увеличения времени простоя. Абсолютное большинство водителей это понимает и не поддается на провокации, предпочитая спокойно работать и зарабатывать», — прокомментировали в отделе по связям с общественностью компании.
Также представитель «Максима» добавила, что во время акции сервис такси работал и продолжает работать в штатном режиме.
«Акция отдельных водителей не повлияла на выполнение заказов. В офис компании обращений не поступало», — говорится в сообщении.
Ранее в Бийске попытались бастовать водители автобусов.