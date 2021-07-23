Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5% годовых

Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года.

«Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение инфляционного риска и возвращение инфляции к 4%", — отмечается в заявлении ЦБ РФ.

Во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня, отмечает регулятор.

Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в этом году составит 5,7−6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Ранее Центробанк предупредил о надвигающемся кризисе. По итогам июня впервые за пять лет инфляция в России в годовом выражении превысила 6%.

Ранее президент РФ Владимир Путин увидел выход российской экономики из пандемийного кризиса.