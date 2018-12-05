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Центробанк предлагает закрепить право временной приостановки выплат по ипотеке

Банк России предлагает закрепить право гражданина временно приостановить выплаты по ипотеке, например в случае потери работы, заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов, сообщает РИА Новости.

Как взять ипотеку, чтобы она не стала непосильным бременем?
Как взять ипотеку, чтобы она не стала непосильным бременем?
Анна Зайкова

«Мы предлагаем, чтоб стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — сказал он, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Смена работы

По статистическим данным, которые привел представитель ЦБ, в среднем граждане в возрасте до 30−35 лет (в силу семейных обстоятельств) стали гораздо чаще менять место работы.

«Причем смена работы не всегда связана с желанием работника, это связано с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам — от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», — сказал Швецов.

Объявление моратория

Если человек взял ипотеку, как правило, он ограничен в своих запасах денежных средств, отметил представитель Центробанка, пишет bfm.ru.

«Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств — а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, — человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», — заявил он.

Нет просрочки

Швецов подчеркнул, что банк при этом ничего не теряет. В этом случае удлиняется срок ипотеки, а ЦБ РФ не будет относить этот кредит к просроченному на 90 дней, поскольку по факту нет просрочки, а есть использование опциона.

Разовая «акция»

«Пока мы предлагаем делать это единожды. Но если практика использования этого опциона покажет хорошую финансовую дисциплину по окончании шестимесячного периода и мы увидим, что никаких проблем это не вызывает, можно будет вернуться к варианту многократности использования такого рода опциона», — заключил первый зампред ЦБ.

Процентный рост

Ранее сообщалось, что Минстрой спрогнозировал рост ставки по ипотеке до 10%.

Ранее вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ставка по ипотеке к 2024 году должна составить около 8%. По его словам, к 2024 году стоит задача по улучшению жилищных условий для не менее чем 5 млн семей ежегодно. По итогам прошлого года этот показатель составил 3 млн семей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит 730 млн рублей для помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

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