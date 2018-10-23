Минстрой спрогнозировал рост ставки по ипотеке до 10%

Средние ставки по ипотеке в России могут увеличиться до 9,8−10% до конца года, сообщает ТАСС .

«Сегодня у нас средневзвешенная ставка около 9,65%. До конца года мы прогнозируем, что средняя ставка по стране будет порядка 9,8−10%. Да, эта ставка больше, чем в середине года. Но, если мы посмотрим на макроэкономическую ситуацию в стране, то эта ставка — победа, и Центрального банка, и всего регулирования», — отметил замглавы Минстроя и ЖКХ Никита Стасишин.

Ранее вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ставка по ипотеке к 2024 году должна составить около 8%, пишет «Росбалт». По его словам, к 2024 году стоит задача по улучшению жилищных условий для не менее чем 5 млн семей ежегодно. По итогам прошлого года этот показатель составил 3 млн семей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно выделит 730 млн рублей для помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.