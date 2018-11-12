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Экономика
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Центробанк раскрыл секторы экономики, формирующие спрос на теневые финансовые услуги

Центробанк России назвал, какие отрасли российской экономики формируют спрос на теневые финансовые услуги, сообщает РБК.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

В лидерах среди потребителей теневых услуг оказались строительная отрасль с долей 30% и оптово-розничная торговля с долей 33% (по итогам первого полугодия 2018 года).

Основную часть спроса в торговле формирует сектор строительных и промышленных товаров (20% от общего объема спроса), на торговлю товарами народного потребления приходится меньше 13%.

Ощутимую долю занимает и сектор услуг: услуги (кроме логистики) — 21% рынка, логистические услуги — еще 6%.

К теневым услугам ЦБ относит «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях», пояснили в пресс-службе регулятора.

Между тем, по данным Банка России, за последние четыре годы объемы сомнительных операций в российском финансовом секторе последовательно снижаются. Если по итогам 2015 года регулятор оценивал рынок обналичивания в 600 млрд рублей, то в 2017 году — в 326 млрд, пишет znak.com. В первом полугодии 2018 года объемы обнала сократились еще в 1,8 раза (к первому полугодию прошлого года) — до 100 млрд рублей, уточнили в ЦБ.

В 2017 году Россия вошла в топ-5 стран с крупнейшей теневой экономикой. По оценкам экспертов, объем теневой экономики России составляет 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП страны.

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