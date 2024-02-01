Турецкие банки начали закрывать счета россиян

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Некоторые организации начали закрывать компаниям счета. Также повысили требования к физлицам, которые собирались завести карточку.

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией.

Расчеты все еще заморожены, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Политика турецких банков стала ужесточаться после того, как президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом России.

Ранее сообщалось, что массово отказываются от работы с российскими банками турецкие. Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без закрытия договора.

Некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции. И объясняли, что сделки касаются «запрещенных товаров».

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