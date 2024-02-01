1 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Турецкие банки начали закрывать счета россиян

Турецкие банки начали закрывать счета физических лиц из России, пишут «Ведомости».

Турция.
Турция.
Изображение от frimufilms на Freepik.

Некоторые организации начали закрывать компаниям счета. Также повысили требования к физлицам, которые собирались завести карточку.

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией.

Расчеты все еще заморожены, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Политика турецких банков стала ужесточаться после того, как президент США Джо Байден ввел ограничения против международных финансовых структур, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом России.

Ранее сообщалось, что массово отказываются от работы с российскими банками турецкие. Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без закрытия договора.

Некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции. И объясняли, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость