Тяжело, но не фатально. Топ-менеджер СГК рассказал, как масштабный рост цен повлиял на инвестиции

О существенном росте цен на материалы сообщил Павел Барило, исполнительный директор «Сибирской генерирующей компании» в ходе онлайн-пресс-конференции. Тем не менее запланированный объем работ по инвестиционной и ремонтной программам, в том числе на Алтае, компания намерена выполнить. Но часть инвестпрограмм все же поставлены на паузу.

Дальше будем думать

«Удорожание материальной составляющей по некоторым категориям составило 15%, по некоторым — 25−30%. Подорожал металлопрокат, что может привести к увеличению стоимости труб большого диаметра на 40%. Рост цен на оцинкованные листы — до 20%", — описал ситуацию Павел Барило.

Тем не менее компания намерена полностью реализовать программы модернизации мощностей и теплосетей и техприсоединению новых объектов — что называется, в физическом объеме. Напомним, в Алтайском крае инвестпроекты по модернизации теплосетей реализуют в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

В СГК пока не видят рисков системного характера, но фиксируют его «в отдельных точках и на некоторых этапах крупных инвестиционных проектов».

«Дальше уже будем думать над путями компенсации. Процесс тяжелый, но не фатальный», — объяснил исполнительный директор СГК.

Трубы. СГК.

Что изменится

Барило также заверил, что СГК выполнит все ремонтные программы по основному оборудованию электростанций. А вот к ремонту вспомогательного будет дифференцированный подход.

Кроме того, на более удаленное время передвинута часть проектов, направленных «на внутреннюю операционную активность» и имеющих длинные сроки окупаемости. В частности, отложили треть проектов по цифровизации компании. «В таких ситуациях проекты надо ставить на паузу», — сказал руководитель.

«Параллельно работаем и с поставщиками в этих точках, и с правительством, с министерством энергетики. Информируем, сигнализируем, предупреждаем, что будут определенные сдвиги. В настоящий момент регулятор и правительство работают достаточно открыто и быстро», — объяснил Павел Барило.

Павел Барило. СГК.

Павел Барило также объяснил, что зависимость СГК от импортных поставок невелика, но часть поставляемого в СГК оборудования (в основном электротехнического) использует импортные комплектующие. «Критических срывов мы не видим и в ближайшее время их быть не должно», — сказал он.

Ранее altapress.ru рассказал, что алтайские строители прогнозируют, что строительство жилья в Алтайском крае сократится, многие новые проекты могут быть заморожены. Причины этого — рост цен на строительные материалы и ключевой ставки Центробанка, напрямую повлиявшей на увеличение ставки по ипотеке.

Из-за дефицита импортного оборудования есть серьезные проблемы и с реализацией объектов для социальной сферы. Со своей стороны Павел Барило сообщил, что пока не видит снижения интереса застройщиков к техприсоединению новых объектов. Однако точечно проблемы фиксируются.