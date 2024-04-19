У старейшего барнаульского завода сменился генеральный директор

Перестановка и переброска
Алексей Кунгурцев работал гендиректором БВРЗ (входит в группу компаний «Талтэк») с 8 августа 2016 года.
После того, как другой вагоностроительный завод региона «Алтайвагон» тоже вошел в состав ГК «Талтэк», Кунгурцева «перебросили» туда. Пост гендиректора он занял вместо Дмитрия Медведева, по официальным данным ЕГРЮЛ, с 30 января.
Одновременно Кунгурцев оставался руководителем БВРЗ. И вот спустя 2,5 месяца, 16 апреля, в едином госреестре юрлиц появилось изменение.
Генеральным директором указан уже Сергей Щербаков. Сведения внесены межрайонной инспекция ФНС №16 по Алтайскому краю на основании поступившего заявления. До назначения Щербаков занимал пост заместителя гендиректора БВРЗ по производству.
Выгоны и выручка
Смена руководства произошла не из-за проблем с финансовым состоянием – наоборот, согласно данным портала Rusprofile.ru, все показатели «Барнаульского ВРЗ» положительные.
Выручка от реализации вагонов составила 12,58 млрд рублей (рост – на 23,6%), общая выручка – 14 млрд (+27%), чистая прибыль возросла на 34%.
Сайт РЖД со ссылкой на «Интерфакс» сообщает, что «Барнаульский ВРЗ» в 2023 году нарастил выпуск вагонов на 25%, изготовив 3 165 штуки. При этом завод производил в 2023 году только хопперы-зерновозы.
По итогам года «Барнаульский ВРЗ» поднялся в рейтинге плательщиков налогов и сборов Алтайского края с 22-го места на 21-е.
Всего же оба завода – «Алтайвагон» и «Барнаульский ВРЗ» - произвели в 2023 году 10,7 тыс. вагонов, что на 11% больше 2022 года. Ранее altapress.ru рассказывал, что из-за рекордного урожая 2022 года и расширения поставок за рубеж в России обострился интерес к вагонам-зерновозам.
Кроме того, повлиял на это высокий уровень списания вагонов. А также увеличение их оборачиваемости и снижение их доступности - на практике это ощущается как дефицит.
- «Барнаульский ВРЗ» основан в 1917 году как железнодорожная мастерская, является старейшим заводом в Алтайском крае.
- Сегодня завод специализируется на изготовлении и ремонте железнодорожного грузового подвижного состава и запасных частей.
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