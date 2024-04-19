У старейшего барнаульского завода сменился генеральный директор

На «Барнаульском вагоноремонтном заводе» назначен новый генеральный директор, следует из информации, опубликованной в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Им стал Сергей Щербаков. На этом посту он сменил Алексея Кунгурцева, возглавившего другой вагоностроительный завод.

Перестановка и переброска

Алексей Кунгурцев работал гендиректором БВРЗ (входит в группу компаний «Талтэк») с 8 августа 2016 года.

После того, как другой вагоностроительный завод региона «Алтайвагон» тоже вошел в состав ГК «Талтэк», Кунгурцева «перебросили» туда. Пост гендиректора он занял вместо Дмитрия Медведева, по официальным данным ЕГРЮЛ, с 30 января.

Одновременно Кунгурцев оставался руководителем БВРЗ. И вот спустя 2,5 месяца, 16 апреля, в едином госреестре юрлиц появилось изменение.

Генеральным директором указан уже Сергей Щербаков. Сведения внесены межрайонной инспекция ФНС №16 по Алтайскому краю на основании поступившего заявления. До назначения Щербаков занимал пост заместителя гендиректора БВРЗ по производству.

Экскурсия барнаульских школьников на "Барнаульский ВРЗ". ВКонтакте/ГК "Талтэк".

Выгоны и выручка

Смена руководства произошла не из-за проблем с финансовым состоянием – наоборот, согласно данным портала Rusprofile.ru, все показатели «Барнаульского ВРЗ» положительные.

Выручка от реализации вагонов составила 12,58 млрд рублей (рост – на 23,6%), общая выручка – 14 млрд (+27%), чистая прибыль возросла на 34%.

Сайт РЖД со ссылкой на «Интерфакс» сообщает, что «Барнаульский ВРЗ» в 2023 году нарастил выпуск вагонов на 25%, изготовив 3 165 штуки. При этом завод производил в 2023 году только хопперы-зерновозы.

"Барнаульский ВРЗ". Barnaul.org

По итогам года «Барнаульский ВРЗ» поднялся в рейтинге плательщиков налогов и сборов Алтайского края с 22-го места на 21-е.

Всего же оба завода – «Алтайвагон» и «Барнаульский ВРЗ» - произвели в 2023 году 10,7 тыс. вагонов, что на 11% больше 2022 года. Ранее altapress.ru рассказывал, что из-за рекордного урожая 2022 года и расширения поставок за рубеж в России обострился интерес к вагонам-зерновозам.

Кроме того, повлиял на это высокий уровень списания вагонов. А также увеличение их оборачиваемости и снижение их доступности - на практике это ощущается как дефицит.

«Барнаульский ВРЗ» основан в 1917 году как железнодорожная мастерская, является старейшим заводом в Алтайском крае.

Сегодня завод специализируется на изготовлении и ремонте железнодорожного грузового подвижного состава и запасных частей.

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