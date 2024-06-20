«Учатся договариваться». Алтайские пасечники стали меньше жаловаться на растениеводов по поводу гибели пчел

По итогам растениеводческого сезона 2023 года в три раза сократилось количество обращений пчеловодов по поводу гибели пчел после обработки полей пестицидами. Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, если годом ранее в списке проблемных было 16 районов Алтайского края, то в прошлом всего пять.

«С чем это связано? Конечно, нам бы хотелось сказать, что с нашей эффективной работой в плане профилактики, в результате которой удалось примирить пчеловодов и аграриев, - отметил руководитель ведомства Андрей Миронов, - На самом деле, сказались погодные условия, при которых не было массового развития вредителей, соответственно сократилось количество обработок. Ну и опыт показывает, что стороны научились договариваться, искать компромисс».

В качестве примера он привел ситуации, когда сельхозпроизводители перед работой с пестицидами помогали пчеловодам оперативно перевозить пасеки на безопасное расстояние.

Однако, добавляет Миронов, пока не все так гладко, как хотелось бы. В прошлом году фиксировались случаи, когда растениеводы работая с химикатами, не уведомляли пчеловодов о предстоящих работах, либо подавали размытую информацию указывая приблизительны сроки – от двух до трех месяцев.

Пчелы ССО

Есть у Россельхознадзора вопросы и к самим пасечникам, особенно к так называемым кочевым пчеловодам, которые ставят улья там, где им вздумается, не уведомляя об этом компетентные органы. Многие из них не зарегистрированы, то есть работаю в серую.

«Они не желают починяться законам, не проводят обследования пчел, не ведут отчетности, не указывают откуда завезли насекомых. О какой компенсации может идти речь», - подчеркнул руководитель регионального Росельхознадзора.

Как сложится ситуация в этом растениеводческом сезоне, пока говорить рано. Но Андрей Миронов уверен, что проделанная совместная работа на уровне края и муниципалитетов, все же даст положительные плоды. Но однозначно, с его слов, многое зависит от того, смогут ли договориться между собой сами пасечники и аграрии.

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