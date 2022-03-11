Удачный старт. Бийский «Водоканал» подвел итоги 3-х месяцев реализации нацпроекта «Производительность труда»

Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» за трехмесячный период подвели 4 марта на МУП города Бийска «Водоканал».

Отметим, что проект реализовывался при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда. В ходе анализа пилотного потока «Оптимизация процесса аварийного ремонта сетей водоснабжения» рабочая группа выявила 21 проблему.

На эталонном участке слесарной мастерской водопроводных сетей реализовали мероприятия по созданию эффективного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрили в работу производственный анализ.

Также была проведена работа по составлению матрицы компетенций, проанализированы навыки и умения каждого сотрудника. В настоящее время продолжается анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), автомобиля аварийной бригады.

В ходе совещания с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы руководитель проектного офиса Юлия Кузовлева презентовала промежуточные результаты проекта и план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока с уточнением статуса уже начатой работы по данному документу.

Временно исполняющий обязанности директора, заместитель главного инженера Савенко Евгений Савенко, в свою очередь, отметил важность проделанной работы, которая помогла взглянуть на привычные процессы под новым углом и оценить ее сквозь призму потерь.

Участники рабочей группы были отмечены грамотами и ценными подарками.

Что касается перспектив, то в последующие три месяца команде проекта необходимо провести работу по реализации плана мероприятий, направленных на достижение целевого состояния пилотного потока.

Также стоит задача внедрить систему предложений по улучшению, составить план охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия, а также провести конкурс по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.