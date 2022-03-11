11 марта -15°C
﻿
Экономика
7

Удачный старт. Бийский «Водоканал» подвел итоги 3-х месяцев реализации нацпроекта «Производительность труда»

Итоги реализации национального проекта «Производительность труда» за трехмесячный период подвели 4 марта на МУП города Бийска «Водоканал».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Отметим, что проект реализовывался при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда. В ходе анализа пилотного потока «Оптимизация процесса аварийного ремонта сетей водоснабжения» рабочая группа выявила 21 проблему.

На эталонном участке слесарной мастерской водопроводных сетей реализовали мероприятия по созданию эффективного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрили в работу производственный анализ.

Также была проведена работа по составлению матрицы компетенций, проанализированы навыки и умения каждого сотрудника. В настоящее время продолжается анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), автомобиля аварийной бригады.

В ходе совещания с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы руководитель проектного офиса Юлия Кузовлева презентовала промежуточные результаты проекта и план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока с уточнением статуса уже начатой работы по данному документу.

Временно исполняющий обязанности директора, заместитель главного инженера Савенко Евгений Савенко, в свою очередь, отметил важность проделанной работы, которая помогла взглянуть на привычные процессы под новым углом и оценить ее сквозь призму потерь.

Участники рабочей группы были отмечены грамотами и ценными подарками.

Что касается перспектив, то в последующие три месяца команде проекта необходимо провести работу по реализации плана мероприятий, направленных на достижение целевого состояния пилотного потока.

Также стоит задача внедрить систему предложений по улучшению, составить план охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия, а также провести конкурс по системе 5С на производстве.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость