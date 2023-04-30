30 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Уход зарубежных брендов спровоцировал рост стоимости одежды на 30%

После ухода ряда иностранных fashion-компаний с российского внутреннего рынка розничные цены выросли в среднем на 30%.

Магазин, одежда, вешалки.
Магазин, одежда, вешалки.
pixabay.com/

А объем продаж увеличился на 10−25%, сообщает Forbes.

Цены на одежду, обувь и аксессуары по итогам прошлого года увеличились даже у бюджетных марок. Ключевая проблема — логистика, указывает Газета.Ru.

Однако есть пять брендов одежды на Алтае, которые могут зацепить взгляд. К примеру, швейная фабрика из Барнаула. На рынок фирма вышла в 2004 году, и к нынешнему моменту отшивает более 900 моделей одежды. В своем каталоге товаров Sanger перечисляет уйму вариантов — от джинсовых курток до бомберов и жакетов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость