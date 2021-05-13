Укрытие в аэропорту Барнаула должно принадлежать России, решили в Росимуществе и пошли в суд

Алтайское управление Росимущества направило в арбитражный суд заявление с требованием признать право собственности РФ на противорадиационное укрытие в аэропорту Барнаула, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Первое заседание суда назначили на 31 мая. Ответчиком по делу выступит АО «Авиапредприятие „Алтай“», которое управляет аэропортом.

В качестве третьего лица привлекли управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула.

«Укрытие площадью 600 кв. метров находится в подвале здания общей площадью 2 тыс. 842,7 кв. метров», — отмечает агентство со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула. Минтранс Алтайского края.

По оценке Росреестра на 2016 год, кадастровая стоимость здания с противорадиационным укрытием составляет порядка 12 млн рублей.

Напомним, аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова находится в управлении авиапредприятия «Алтай». Краевому минимуществу принадлежит 52% акций компании, остальные — холдингу «Новапорт».

Ранее стало известно, когда начнут оценку акций авиапредприятия для передачи «Новапорту». Это необходимо для начала строительства нового терминала почти за 3 млрд рублей.