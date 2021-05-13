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Экономика

Укрытие в аэропорту Барнаула должно принадлежать России, решили в Росимуществе и пошли в суд

Алтайское управление Росимущества направило в арбитражный суд заявление с требованием признать право собственности РФ на противорадиационное укрытие в аэропорту Барнаула, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Первое заседание суда назначили на 31 мая. Ответчиком по делу выступит АО «Авиапредприятие „Алтай“», которое управляет аэропортом.

В качестве третьего лица привлекли управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула.

«Укрытие площадью 600 кв. метров находится в подвале здания общей площадью 2 тыс. 842,7 кв. метров», — отмечает агентство со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула.
Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула.
Минтранс Алтайского края.

По оценке Росреестра на 2016 год, кадастровая стоимость здания с противорадиационным укрытием составляет порядка 12 млн рублей.

Напомним, аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова находится в управлении авиапредприятия «Алтай». Краевому минимуществу принадлежит 52% акций компании, остальные — холдингу «Новапорт».

Ранее стало известно, когда начнут оценку акций авиапредприятия для передачи «Новапорту». Это необходимо для начала строительства нового терминала почти за 3 млрд рублей.

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