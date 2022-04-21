Ускорился рост долгов по зарплате

В России просроченная задолженность по зарплате на 1 апреля составила 1008,1 млн рублей, что на 77,2 млн рублей (на 8,3%) больше, чем на 1 марта, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Росстат.

В феврале долги по зарплате выросли на 1,7%.

Задолженность считается по данным, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 апреля на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 219,8 млн рублей (21,8%), в 2021 году — 242,2 млн рублей (24,0%), в 2020 году и ранее — 546,1 млн рублей (54,2%).

Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных денег на 1 апреля составила 004,8 млн рублей, по сравнению с 1 марта она увеличилась на 8,1%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила на 1 апреля 3,3 млн рублей (рост в 2,2 раза), из которых 2,7 млн рублей пришлось на долги бюджетов регионов, 0,6 млн рублей — на долги федерального бюджета.

Доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила на 1 апреля 2022 года менее 1%.

Между тем Алтайский край вошел в последнюю десятку рейтинга по зарплатам малых городов.