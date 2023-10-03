Утоляющие жажду. Зачем на Алтай приехали директора крупных водяных предприятий со всей России

В Алтайском крае впервые прошел всероссийский форум «Вода объединяет», точкой проведения которого стало село Бочкари Целинного района. Произошло это не случайно — местное предприятие известно своей водой и напитками далеко за пределами родного региона. Но даже несмотря на это, восторгу и удивлению не было предела. Топ-менеджеры крупных компаний недоумевали — такое шикарное предприятие - и в сибирской глубинке!

С чего все началось

Всероссийский форум «Вода объединяет» вот уже много лет традиционно проводится осенью. Участвуют в нем отечественные компании, занимающиеся производством бутилированной воды и напитков.

«Десант» из почти 40 топ-менеджеров, приехавших из Москвы, Казани, Сочи, Челябинска, Сургута, Ставрополя, «высадился» в крае в начале прошлой недели и первые дни изучал красоты Горного Алтая.

А 27 сентября все перебрались в Бочкари. И тут такое!

Село Бочкари в Целинном районе. Дмитрий Лямзин

На следующий день участники форума отправились на экскурсию на Бочкаревский пивоваренный завод. Гости осмотрели производство, везде заглянули, задали множество вопросов.

«Подскажите, на каком сырье вы сейчас работаете?», - спросил кто-то из группы.

Татьяна Ганина, директор департамента взаимодействия с контролирующими органами «Бочкарей», не скрывая, ответила: на том же, что и раньше.

«Знаете, мы умеем дружить. И те компании, которые поставляли нам сырье все предыдущие годы, продолжают это делать и сейчас. В основном, это Германия», - пояснила она.

Бочкари — село образцово-показательное. Компания "Бочкари"

«А мы точно в Российской Федерации?» - посмеялись гости. «Да, и вы в Бочкарях», - ответила Татьяна Ганина.

Как форум оказался на Алтае

Надо сказать, что именно она «привезла» форум на Алтай. Много лет Татьяна Ганина - его бессменная участница. Вместе с коллегами посещала предприятия в разных уголках России - в прошлом году это была Северная Осетия.

«Когда я туда собиралась, Вадим Петрович (Смагин, генеральный директор компании «Бочкари» - Прим. ред) сказал мне: мол, сколько можно ездить, давайте всех пригласим к нам. Я так и сделала», - вспоминает Татьяна Ганина.

Когда организаторы форума начали выбирать на карте страны новую точку для ежегодной встречи, вспомнили приглашение на Алтай. «Пазл» и сложился.

О чем говорят участники

Алена Кондратьева, вице-президент Союза производителей бутилированной воды, вспоминает: когда только зарождалась традиция форума, мало какие компании готовы были открыто, ничего не скрывая, показывать свои производства.

«Мы обращались ко всем лидерам, а в ответ слышали только, что у них все хорошо, но к себе не пускали», - рассказывает Алена Кондратьева.

Кола в Бочкарях Дмитрий Лямзин

Сейчас этот тренд на «нелюдимость» постепенно сходит на нет, ему на смену приходит гостеприимство и открытость. И «Бочкари» в этом плане - в самом авангарде.

Московская компания «Королевская вода» первой в России начала выпускать питьевую воду в 19-литровых бутылках. И одна из первых в рамках форума «Вода объединяет» открыла свои двери для коллег.

Коммерческий директор компании Оганес Барсегян в этом году сам стал гостем Бочкарей.

Конференция "Вода объединяет" в Бочкарях. Предоставлено пресс-службой компании "Бочкари".

«Большие пивоваренные заводы мы видели и раньше, например, во Франции, поэтому есть с чем сравнивать. Компании «Бочкари» из пяти баллов мы ставим пять с плюсом и аплодируем. На производстве все очень правильно организовано», - отметил Барсегян.

Заместитель гендиректора компании Dio Валентина Коган приехала в Бочкари из Новосибирска и была поражена. Вроде бы, собиралась в «умирающую» алтайскую глубинку, а оказалась в процветающем селе.

«Поразила идеальная чистота на улицах, невероятный воздух и местное гостеприимство, - рассказала Валентина. - Побывав сегодня на предприятии, была поражена, сколько средств и человеческих усилий во все это вложено. Восхищает».

Конференция "Вода объединяет" в Бочкарях. Предоставлено пресс-службой компании "Бочкари".

Поездка в Бочкари имела для Валентины и прикладной характер. На предприятии она увидела линию розлива напитков и поняла, что аналогичная, точно такой же мощности, будет для их завода большевата.

«У нас нет столько площадей», - пояснила она.

Какие вопросы обсуждали

Алена Кондратьева объясняет: задача каждого форума «Вода объединяет» не только посмотреть новые производства, но и обсудить насущные темы. Вроде бы уже и сказано многое, но каждый раз у отрасли возникают все новые чаяния.

В этом году — это маркировка питьевой воды и акциз на сладкие напитки — темы, которые на самом острие.

Конференция "Вода объединяет" в Бочкарях. Предоставлено пресс-службой компании "Бочкари".

Так, по словам Максима Новикова, руководителя объединения «Союзнапитки», изменения в вопросах маркировки возможны и далее.

Эксперт отмечает: главный экологический оператор России поднимает вопрос о запрете нанесения штрих-кодов на крышки бутылок, как это делается сейчас.

Если такая инициатива будет принята, это грозит производителям новыми многомиллионными затратами.

Завод "Бочкари". altapress.ru

Форум «Вода объединяет» не только поднимает проблемные темы, но предлагает делиться опытом. «Бочкари» в этом смысле всегда открыты.

На сегодняшний день производство воды и напитков на заводе развивается даже большими темпами, чем традиционное пиво. На безалкогольное направление приходится уже 60% выпускаемой продукции.