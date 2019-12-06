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Экономика

Отставному алтайскому министру вручат медаль и часы за вклад в экономику

Многолетний труд министра экономического развития и зампреда правительства Алтайского края Павла Дитятева отметил губернатор края Виктор Томенко. Он подписал указ о награждении бывшего коллеги медалью «За заслуги во имя созидания».

Павел Дитятев.
Павел Дитятев.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В документе говорится, что медаль вручат за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края.

Такой медалью награждают предпринимателей, действующих и ушедших с должностей руководителей и специалистов государственных и коммерческих организаций не только за вклад в экономику, но и за активную благотворительную деятельность.

К медали также полагаются часы с символикой Алтайского края.

Павел Дитятев стал заместителем министра финансов Алтайского края в 2017 году, в октябре 2018 года — зампредом правительства Алтайского края и министром экономического развития. До этого он трудился в комитете администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике, а в 2009 году назначен заместителем председателя комитета.

Ранее стало известно, что с 9 декабря Дитятев покидает пост зампреда и министра. Кого назначат на его должность, пока неизвестно.

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