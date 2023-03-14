В Алтайском крае более чем в два раза рухнуло кредитование в магазинах

Во всех регионах из числа топ-30 по объемам выдач наблюдается снижение в годовом отношении объемов и количества выданных товарных кредитов при одновременном росте среднего чека. Количество новых POS-кредитов в России снизилось по сравнению с январем 2023 года на 49%, а объемы — на 34%.

POS — сокращение от «point of sales», в переводе — точка продаж. То есть POS-кредит — это кредит, который можно получить прямо в магазине техники, офисе мобильной связи, мебельном салоне или строительном супермаркете. В торговых точках работают кредитные консультанты, которые предлагают покупателям приобрести товар в кредит. Они могут дать на выбор несколько предложений банков и микрофинансовых организаций.

За первый месяц 2023 года в стране выдали 298,4 тыс. POS-кредитов на 19,7 млрд рублей, годом ранее — 587,5 тыс. товарных кредитов на 30,0 млрд рублей. При этом средний чек по POS-кредиту за год вырос на 29%: с 51 до 66 тыс. рублей.

Кредит. СС0

По объемам выдач товарных кредитов в пятерку лидеров вошли: Москва — 22,7 тыс. кредитов на 2,16 млрд рублей, Московская обл. — 19,9 тыс. кредитов на 1,68 млрд, Санкт-Петербург — 14,0 тыс. и 1,05 млрд, Краснодарский край — 13,9 тыс. и 1,01 млрд и Татарстан — 11 тыс. и 680 млн.

Самые крупные POS-кредиты в январе текущего года брали жители Москвы — 95 тыс. рублей, Хабаровского края — 87 тыс., Московской области — 84 тыс., Санкт-Петербурга — 75 тыс., Ленинградской области и Краснодарского края — по 73 тыс.

Деньги. Кошелек. Кредиты и субсидии. СС0

В Алтайском крае оказались самые высокие темпы падения новых выдач товарных кредитов. Их количество сократилось на 61%, а объемы — на 53%. Наименьшее снижение объемов POS-кредитования показал Хабаровский край: -9% при снижении количества на 45%. Самый значительный прирост среднего чека за год отмечен в Хабаровском крае: +67%, с 52 до 87 тыс. рублей.

Итоги кредитной активности граждан в январе 2023 года подведены на основе информации от кредиторов, которые передают данные в ОКБ.

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