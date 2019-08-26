В Алтайском крае доходы бюджетников обогнали зарплаты в частном бизнесе

Работники бюджетной сферы Алтайского края зарабатывают официально больше, чем платят своим сотрудникам владельцы частных компаний и индивидуальные предприниматели региона. Средняя «белая» зарплата наемных работников коммерческого сектора в крае составила 23 125 рублей. И это уже ниже, чем зарабатывают в среднем даже воспитатели в детских садах или работники учреждений культуры.

Подписание соглашений о зарплате на 2019 год.

Такие неоднозначные данные опубликовал Росстат. Статистика учитывает, конечно, только белую и начисленную зарплату, то есть с учетом подоходного (13%) налога. Но даже при таком подсчете официальная зарплата бюджетников по всем сферам обогнала ту, что платят в Алтайском крае своим работникам «коммерсанты».

Явное преимущество в цифрах у бюджетников еще раз подтверждает неоднократно озвученную ранее проблему — в крае достаточно высокий процент «серых» или «конвертных» зарплат.

Сколько зарабатывают бюджетники в Алтайском крае (в рублях) по итогам 2 квартала 2019 года

Врач — 51 945. Средний медицинский работник — 27 440. Младший медицинский работник — 24 302. Научный сотрудник — 47 231. Педагог дополнительного образования — 26 325. Педагог дошкольного образования — 23 287. Педагог общего образования — 25 093. Педагог для детей-сирот — 25 326. Преподаватель высшего профобразования — 57 494. Преподаватель начального и среднего профобразования — 27 787. Работник учреждений культуры — 23 171. Социальный работник — 24 298.

Средняя зарплата наемных работников в частных организациях и у ИП Алтайского края — 23 125 рублей в месяц.

Напомним, что Алтайский край стал одним из четырех регионов России, где полностью выполняются майские указы о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года. Формально они достигают целевых значений, указанных президентом, по всем категориям работников.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко неоднократно подчеркивал: шаги властей по увеличению оплаты труда бюджетников могут стать примером для подражания остальным работодателям Алтайского края.

За июнь показатель средней заработной платы жителей Алтайского края составила чуть более 29 тысяч рублей.