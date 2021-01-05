В Алтайском крае выставили на торги мараловодческие фермы

Накануне Нового года сервис Avito опубликовал объявление о продаже мараловодческой фермы с турбазой Алтайского края. Владельцы рассматривают два варианта — покупку или вхождение в бизнес в качестве инвестора. Это не единственный маральник, выставленный на продажу.

Ищут покупатель или инвестора

Маральник «Алтай», стартовая цена которого 35 млн рублей, расположен у подножия горы Вересковая возле асфальтированной дороги в Алтайском районе — между селами Алтайское и Ая.

В хозяйстве 120 маралов и несколько пятнистых оленей, база для туристов, кафе, пантолечебница, пасека, инфраструктура. База — на берегу пруда, общая площадь участков — около 400 гектаров.

Маральник имеет свое производство биологически активных добавок. «Ищу покупателя или инвестора для дальнейшего развития маральника „Алтай“, турбазы и расширения производства пантовой оздоровительной продукции», сообщили авторы объявления.

Маральник без маралов

На Avito также выставлен второй маральник, но уже за 55 млн рублей и в Солонешенском районе. Площадь участков — около 1,5 тыс. гектаров, есть сельхозьехника и благоустроенная база и офис в Солонешном. Однако о наличии в лоте маралов не сообщается.

Маральник в Солонешенском районе. Avito Маральник в Солонешенском районе. Avito Маральник в Солонешенском районе. Avito

Ранее altapress.ru рассказывали представители в маральнике «Белый марал» рассказали, что его туристическое направление переживает не самые лучшие времена — отдыхающие до их базы отдыха так и не добрались.

В то же время спрос на алтайские панты со стороны зарубежным покупателей остается стабильно высоким.