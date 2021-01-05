В Алтайском крае выставили на торги мараловодческие фермы

Ищут покупатель или инвестора
Маральник «Алтай», стартовая цена которого 35 млн рублей, расположен у подножия горы Вересковая возле асфальтированной дороги в Алтайском районе — между селами Алтайское и Ая.
В хозяйстве 120 маралов и несколько пятнистых оленей, база для туристов, кафе, пантолечебница, пасека, инфраструктура. База — на берегу пруда, общая площадь участков — около 400 гектаров.
Маральник имеет свое производство биологически активных добавок. «Ищу покупателя или инвестора для дальнейшего развития маральника „Алтай“, турбазы и расширения производства пантовой оздоровительной продукции», сообщили авторы объявления.
Маральник без маралов
На Avito также выставлен второй маральник, но уже за 55 млн рублей и в Солонешенском районе. Площадь участков — около 1,5 тыс. гектаров, есть сельхозьехника и благоустроенная база и офис в Солонешном. Однако о наличии в лоте маралов не сообщается.
Ранее altapress.ru рассказывали представители в маральнике «Белый марал» рассказали, что его туристическое направление переживает не самые лучшие времена — отдыхающие до их базы отдыха так и не добрались.
В то же время спрос на алтайские панты со стороны зарубежным покупателей остается стабильно высоким.