В Алтайском крае зафиксирован резкий рост цен на гречиху и просо

Алтайкрайстат опубликовал данные о текущей стоимости зерна в регионе. Практически по всем видам культур они выросли, за исключением овса и соевых бобов. Скачкообразный рост в Алтайском крае демонстрируют закупочные цены на гречиху и просо.

Сколько стоит 1 тонна культуры в сентябре 2019 года (в процентах в сравнении с прошлым годом)

Просо — 16 470 ( 198,2%)

198,2%) Гречиха — 15 721 ( 179,8%)

179,8%) Семена подсолнечника — 19 353 ( 110%)

110%) Пшеница — 9 532 ( 133,1%)

133,1%) Горох — 9 369 ( 133,7%)

133,7%) Рожь — 8 430 ( 117,3%)

117,3%) Ячмень — 8 663 ( 129%)

129%) Овес — 6 675 ( 100,3%)

Напомним: стоимость тонны гречихи стала предметом серьезного спора между сельхозпроизводителями и зернопереработчиками на Алтае.

Аграрии считают, что рост цен на культуру закономерен и справедлив, поскольку в крае произошло сокращение посевных площадей гречихи, а невысокий урожай стал причиной повышения спроса на качественную гречку.

Однако Сергей Маслов, председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов, выступил с заявлением, что рост цен является слествием сговора крупнейших аграриев Алтайского края. По его данным, запасы зерна гречихи составляют в России около 1,5 млн тонн с учетом переходящих запасов прошлого и позапрошлого годов и хорошего урожая этого. Годовая же потребность в России — 700−800 тыс тонн.

В связи с этим Сергей Маслов призвал краевую антимонопольную службу вмешаться в ценовую ситуацию на Алтае.