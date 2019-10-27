В Алтайском крае зафиксирован резкий рост цен на гречиху и просо

Сколько стоит 1 тонна культуры в сентябре 2019 года (в процентах в сравнении с прошлым годом)
- Просо — 16 470 (198,2%)
- Гречиха — 15 721 (179,8%)
- Семена подсолнечника — 19 353 (110%)
- Пшеница — 9 532 (133,1%)
- Горох — 9 369 (133,7%)
- Рожь — 8 430 (117,3%)
- Ячмень — 8 663 (129%)
- Овес — 6 675 (100,3%)
Напомним: стоимость тонны гречихи стала предметом серьезного спора между сельхозпроизводителями и зернопереработчиками на Алтае.
Аграрии считают, что рост цен на культуру закономерен и справедлив, поскольку в крае произошло сокращение посевных площадей гречихи, а невысокий урожай стал причиной повышения спроса на качественную гречку.
Однако Сергей Маслов, председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов, выступил с заявлением, что рост цен является слествием сговора крупнейших аграриев Алтайского края. По его данным, запасы зерна гречихи составляют в России около 1,5 млн тонн с учетом переходящих запасов прошлого и позапрошлого годов и хорошего урожая этого. Годовая же потребность в России — 700−800 тыс тонн.
В связи с этим Сергей Маслов призвал краевую антимонопольную службу вмешаться в ценовую ситуацию на Алтае.