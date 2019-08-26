В Алтайском крае закрылось еще одно крупное кондитерское производство

Заринский комбинат по производству кондитерских изделий «Шоколенд» не работает с середины января 2019 года. Основной объем продукции предприятие поставляло в сеть «Мария-Ра», но с 2015 года цена закупки не менялась. «Бизнес стал убыточным, чтобы не доводить компанию до банкротства, мы закрыли ее», — рассказал altapress.ru ее владелец Константин Мизгирев.

Закрыто , извините!

Комбинат «Шоколенд» работал на рынке кондитерских изделий около 20 лет и имел оборот около 120 млн рублей в год. В разное время здесь трудилось от 100 до 200 человек. Основная продукция — сахарное печенье. В месяц его могли производить до 300 тонн. Также здесь выпускали зефир, пряники, сдобное печенье и другую «кондитерку». Основной объем продукции, по данным Константина Мизгирева, забирала торговая сеть «Мария-Ра».

В середине января в местных СМИ появилось короткое сообщение о том, что на «Шоколенде» идет массовое сокращение персонала. Уже тогда было известно, что после реализации товарных запасов комбинат закроется.

На сайте компании вскоре появилась надпись: «Закрыто, извините».

Не вините «Марию-Ра»!

По словам предпринимателя, к концу контракта «Шоколенд» отгружал в сеть «Мария-Ра» продукции на 10 млн рублей в месяц. Например, сахарного печенья около 60−70 тонн.

Печенье. открытые источники ( CC0)

Константин Мизгирев,

владелец комбината «Шоколенд»:

С 2015 года сеть не повышала стоимость закупа нашей продукции, а сырье, коммунальные платежи и налоги росли в цене. В том числе с 18% до 20% вырос НДС для переработчиков, а вот для продавцов сырья (муки, сахара, маргарина и др.) он остался на уровне 10%. Производство стало убыточным. В конце 2018-го ритейлер лишь частично согласился на наше предложение по цене отгрузки. Это только бы отсрочило кончину комбината. Мы не стали доводить его до банкротства и закрыли. На нас нет долгов: все платежи закрыты.

Мизгирев говорит, что нельзя винить в закрытии производства на «Шоколенде» именно «Марию-Ра». Аналогичные требования к поставщикам предъявляют «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и другие крупные ритейлеры. Сети диктуют цену отгрузки и по факту сами устанавливают торговую наценку. По словам Константина Мизгирева, у крупного ритейлера она составляет 50−75%, у мелкого 30−35%: «Меньше 20% наценки я не видел», — говорит предприниматель.

Плюс к тому на производителя навешивают обязательства по проведению промо-акций, которые проводят собственные промо-компании, но для комбинатов они оказываются убыточными.

«Нам заявляют: продажи увеличатся на 10%, но анализ чеков показывает, что роста нет. Бывает даже наоборот — объем сбыта в день промо-акций падает. Но и отказаться от них мы не можем, потому что они указаны в договоре о сотрудничестве с сетью», — говорит Константин Мизгирев.

Также по его словам сети предлагают добровольно поучаствовать в крупных мероприятиях, которые проходят под их брендом. На организацию нужно пожертвовав, например, 40 тонн печенья или внушительную сумму. Отказаться от такого предложения очень сложно, фактически невозможно.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Константин Мизгирев,

владелец комбината «Шоколенд»:

Сетевая торговля сегодня перекрывает выходы производителям на рынок. Предприятие с большим объемом производства не может наладить сбыть продукции через мелкие сети или свои фирменные магазины. Это увеличивает издержки на логистику.

Мизгирев говорит, что отказался от идеи сокращать производство также по экономически причинам: текущие затраты слишком большие. Только на отопление здания площадью 10 тыс. кв. метров у него уходило около 200−250 тыс. рублей в месяц. «Если, например, мы бы оставили только цех зефира, то не смогли бы платить за коммуналку, охрану и другие услуги и потребности», — говорит бывший собственник «Шоколенда».

С точки зрения сети

В интервью altapress.ru Александр Ракшин, собственник сети «Мария-Ра», говорил, что ежегодно ритейлер меняет около 10% продукции, представленной на прилавке: «худшие позиции выбывают, новинки приходят». При этом еще в 2012 году он говорил о тренде «ливерной колбасы».

Александр Ракшин,

собственник сети «Мария-Ра»:

Что может происходить при обнищании людей? Качество продуктов ухудшается, подстраиваясь под покупательную способность населения. Тренд в сторону ливерной колбасы я озвучил еще в 2012 году. Вместо дорогого мяса появляется что-то дешевое. И так во всем. Заводы, которые выпускали только сыр, испытывают трудности со сбытом, а производство сырного продукта работает. Это тенденция.

«Мария-Ра» открыла магазин нового формата. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Потребитель не заметил. Пока

Пока, говорит Мизгирев, покупатель не замечает, что из магазинов исчезает продукция, к которой он привык. Объемы поставок остановившегося «Шоколенда» по конкурсу забрали другие производители, а так как торговая марка не была зарегистрирована, они начали выпускать продукцию с аналогичным названием.

Константин Мизгирев,

владелец комбината «Шоколенд»:

Но производители продолжают закрываться. «Шоколенд» — не единственное предприятие, которое не встроилось в созданные экономические условия.

Напомним, что в апреле 2019 года в Барнауле закрылась кондитерская фабрика «ГлавКондитер», которая выпускала карамель, ирис, печенье и повидло. Ее собственник Андрей Романовцев рассказывал altapress.ru, что накануне завершил модернизация производства, которое позволяло увеличить объемы отгрузки в два раза. Но из бизнеса вышли партнеры, забрав свои инвестиции. Получить кредит на оборотные средства предприниматель не может.

В Барнауле открылись магазины торговой сети «Магнит» Анна Зайкова

«ГлавКондитер» продается за 60 млн рублей. «Я хочу сохранить производство целиком, а не распродавать его по частям, как это сделал „Шоколэнд“. Конечно, покупателей на отдельные линии найти легче, чем на целое предприятие, но тогда выстроенное производство умрет окончательно».

В июне закрылся хлеболкомбинат в Рубцовске. В январе местные жители выходили на митинг, призывая власть спасти производство, на котором трудилось около 300 человек.

На плакатах жителей города просили: «"Мария-Ра», «Магнит», поддержите местного производителя". Сейчас производство восстанавливают другие собственники.

«Нужна оптимизация кадров, организация бережливого производства. При правильном подходе можно в разы повысить эффективность службы маркетинга. Есть идеи для развития предприятия. Работы много, но мы ее не боимся», — сказал один из собственников Алексей Школин.