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Экономика

В Алтайском крае замедлился рост цен на сахар

По итогам 2020 года инфляция в Алтайском крае составила 5,4%. На рост цен в основном повлияли федеральные факторы. Об изменениях на ценовом рынке рассказали в алтайском отделении Сибирского Центробанка РФ.

Сахар.
Сахар.
CC0

В последнем месяце 2020 года инфляция ускорилась до 5,4% после 5,2% в ноябре. В сегменте продовольственного рынка снизилось предложение подсолнечника, так как сократились его посевные площади, и выросли цены на подсолнечное масло.

Ослабление рубля повлекло повышение издержек производителей. В ряде отраслей из-за коронавируса приостанавливалось производство, поэтому на рынке сократилось предложение автомобилей, а также строительных материалов. Спрос на них увеличился, и цена этих товаров выросла.

«Основной региональный фактор, ускоривший инфляцию, — снижение урожая зерна, несмотря на расширение посевных площадей. Аграрии столкнулись с небывалой засухой в прошедшем году», — напомнили в Центробанке.

Так как правительство страны приняло меры по сдерживанию цен, в крае декабре замедлилось подорожание сахара.

Также снизились темпы роста цен на молоко и сыры из-за увеличения объемов производства и расширения предложения на них.

Большой алтайский сыр.
Большой алтайский сыр.
Анна Зайкова

«На складах алтайских переработчиков по-прежнему хранятся повышенные запасы твердых и полутвердых сыров из-за ограничений на работу общепита в период пандемии», — рассказала управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Ранее сообщалось, что производители яиц повысили закупочные цены из-за вспышки птичьего гриппа на юге России. Самая дешевая продукция категории С2 в центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 руб. за десять штук, что на 19% выше обычного уровня.

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