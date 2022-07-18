18 июля
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Экономика

В Алтайском крае замедляется рост инфляции

В Алтайском крае за июнь значение инфляции составило менее 17, 87%. Об этом сообщили в Банке России.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

В Банке России указывают, что замедление инфляции в крае связано с укреплением рубля, снижением повышенного спроса на некоторые товары и увеличением предложения на отдельных товарных рынках.

По данным ведомства, инфляция по итогам июня в регионе составила 17,87%. При этом начала снижаться она еще в мае.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Также Банк России дал возможность проследить, как менялись цены за прошедший год.

По сравнению с июнем 2021 года продовольствие в крае подорожало на 21,28%. Непродовольственные товары — на 19%, а услуги — почти на 10%.

Среди продовольственных товаров за последние 12 месяцев наиболее заметно подорожал сахар — на 45%. Макароны и крупы — почти на 38%, чай и кофе — практически на 36%.

Овощи и алкоголь подорожали на 13%, яйца — на 6%.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Среди непродовольственных товаров отличились моющие средства с ростом цен на 45,5%.

Парфюмерия и косметика подорожали на 37,5%, легковые автомобили — на 34,5%, а электроника более чем на 30%.

Ранее мы рассказывали, приведет ли высокая инфляция 2022 года к резкому росту тарифов на Алтае в 2023-м.

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