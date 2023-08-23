В Алтайском крае завершен самый крупный за последние годы инвестпроект

При выходе на полную мощность к 2025 году агрокомплекс планирует производить 30 - 35 тыс. тонн молока в год. Сейчас идет активное формирование дойного стадо, уже завезено более 800 нетелей. В комплексе планируется содержать свыше 6 тыс. голов скота, из которых почти половина придется на дойное стадо. Для обеспечения кормовой базы предприятие также занимается растениеводством. На поголовье в 6 тыс. голов скота необходимо не менее 7 тыс. га сельхозугодий, «Яново» уже имеет 8 тыс. га.

Государство профинансировало строительство участков дороги к площадке и трансформаторной подстанции. На строительство коровников, покупку оборудования, животных были привлечены частные инвестиции объемом более 7 млрд рублей.

Открытие масштабного агрокомплекса "Яново" в Заринском районе. Фото: Антон Федотов.

«Развитие животноводства — важная отрасль, которой уделяется много внимания на федеральном уровне. Это и вопрос продовольственной безопасности, и стабильная работа. Конечно, и мы в Алтайском крае — одном из ключевых аграрных регионов страны — делаем все необходимое для поддержки животноводства и для создания в этой сфере новых предприятий. Сегодня открыли крупнейший в Заринском районе молочный комплекс «Яново», строительством которого компания «Румелко» занималась с 2021 года. Это был непростой путь, учитывая трудности с поставками оборудования и стройматериалов из-за внешних обстоятельств, но я рад, что благодаря совместной профессиональной работе намеченные планы были реализованы, и все обязательства как со стороны инвестора, так и со стороны краевых властей — выполнены. В том числе мы на уровне правительства занимались решением инфраструктурных вопросов, например, были капитально отремонтированы несколько участков дорог. Уверен, что теперь комплекс ждет счастливая и долгая судьба, мы приложим к этому все необходимые усилия. Наш комплекс — часть масштабного проекта, который «Румелко» реализует сразу в трех регионах. Помимо Алтайского края, в Тверской и Калужской областях. В Заринском районе комплекс рассчитан на стадо более 6 000 голов, по плану здесь рассчитывают производить больше 35 тысяч тонн молока. Всего, как рассказали сегодня руководители компании, здесь будет работать 250 человек. Важно, что при строительстве использовались современные технологии, благодаря которым воздействие на окружающую среду — минимально. Например, здесь нет котельных — система отопления комплекса работает за счет тепла земли. В нашем крае мы очень внимательно относимся к сохранению наших природных богатств, так что такой ответственный подход к делу можно только приветствовать», - сообщает телеграм-канал губернатора.

Открытие масштабного агрокомплекса "Яново" в Заринском районе. Фото: Антон Федотов.

При строительстве использовались современные технологии: теплоснабжение комплекса производится за счет геотермальной энергетики, система водопровода построена методом горизонтального бурения, что позволило не нарушить поверхностный слой плодородной почвы. Переработка навоза идет по новым технологиям, при которых навоз сепарируется, сушится, сначала идет на подстилку для животных, далее как органическое удобрение используется в растениеводства.

Открытие масштабного агрокомплекса "Яново" в Заринском районе. Фото: Антон Федотов.

Напоминаем, что еще один крупный молочный объект в настоящий момент возводится в Тальменском районе инвестор выступает компания "ЭкоНива".