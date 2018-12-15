В Барнауле экс-директора управляющей компании дисквалифицировали за неуплату 25 млн рублей

Не погасил ни рубля
Андрей Суковатцин привлечен к субсидиарной ответственности на 25 млн рублей в ходе банкротства «УК ЖЭУ№ 8» в мае 2017 года, следует из решения арбитражного суда.
Он должен был подать заявление о банкротстве УК, когда у нее возникли признаки неплатежеспособности. Но вовремя не сделал этого, что повлекло наращивание долгов. В основном — перед ресурсоснабжающими организациями.
«Субсидиарка» означает, что бывший директор должен вернуть в конкурсную массу весь долг юрлица, с которым оно дошло до банкротства, из своего кармана. Однако, по данным арбитража и базы данных судебных приставов, Суковатцин не вернул ни рубля.
Это и стало причиной обращения в суд с требованием о его дисквалификации.
Технично уходили
До недавнего времени бывшие руководители бизнеса, привлеченные к «субсидиарке», технично уходили от уплаты тех гигантских сумм, которые суд предписывал им выплатить за долги юрлица.
Конкурсный управляющий выставлял долг на торги. И его покупали за небольшую сумму коллекторы или аффилированные с экс-директором люди, рассказывал altapress.ru один их тех, кто сам выкупил долг почти на 10 млн рублей примерно за 2,5% от стоимости.
Однако в деле о банкротстве «УК ЖЭУ № 8″ долг Суковатцина, который должен был поступить в конкурсную массу, по договору об отступном перешел к основному кредитору — „Барнаульской генерации“. Очевидно, энергетики решили добиться для Суковатицина временного „запрета на профессию“.
Требования обоснованные
Непосредственным инициатором подачи иска в арбитраж стала налоговая служба. Инспекция составила протокол (о том, что оплаты нет). А затем направила его в суд, потребовав дисквалифицировать Суковатцина на полгода.
Такая мера (от 6 месяцев до 3 лет) предусмотрена частью 8 статьи 14.13 КоАП РФ за неисполнение решения суда о привлечении к субсидиарной ответственности.
Арбитраж счел требования обоснованными. Согласно его решению от 11 декабря, бывший директор УК не вправе работать в органах управления юрлицом в течение 6 месяцев.
Другие примеры
Случаев, когда руководитель фирмы был бы дисквалифицирован за неуплату долга по „субсидиарке“, в крае пока немного. Но, тем не менее, они есть.
К примеру, 27 ноября арбитраж дисквалифицировал бывшего руководителя УК „ЖЭУ“ Екатерину Веселовскую — она тоже привлечена судом к „субсидиарке“ и тоже, как Суковатцин, решение не исполнила.
Исков к другим экс-руководителям УК ФНС пока не подавала. Но поле деятельности у налоговиков обширное: на сегодня более десятка „бывших“ привлечены к финансовой ответственности в ходе банкротства.
Среди них одно из последних — в деле о банкротстве УК „Свой дом“. Ее экс-директор Татьяна Валентович должна выплатить 90 млн рублей, хотя руководила она компанией задолго до того, как в КоАПе начал действовать пункт о дисквалификации за неуплату субсидиарки (2016 год).
Спорная эффективность
Другой вопрос, насколько эффективна дисквалификация как способ повышения ответственности управленцев, улучшения менеджмента и устранения недобросовестных директоров.
К примеру, Андрей Суковатцин еще до решения арбитража не являлся официально руководителем какой-либо компании. При этом он представлял УК Старый Барнаул» 26 ноября, когда молодежное движение «Единой России» провело акцию в поддержку пенсионеров, квартиру которых залило кипятком.
Вообще же, при нынешней системе взаимоотношений между УК и коммунальными компаниями долги управляющих компанией неизбежны, утверждают в самих УК.
Виктор Патудин,
руководитель руководитель «Союза жилищно-коммунальных организаций Алтайского края»:
О каком эффективном менеджменте можно говорить, если в законодательстве были заложены механизмы банкротства УК, так как будучи исполнителями услуг, УК должны были оплачивать ресурсоснабжающим организациям за свой счет долги жильцов, которые потребляли коммунальные ресурсы и не платили за это. Это нонсенс. В этой ситуации любой нормальный менеджер рано или поздно станет плохим.
Выход Патудин видит в переходе жильцов многоквартирных домов на прямые договора с поставщиками воды и тепла. Вопрос об этом будет обсуждаться на одном из ближайших наблюдательных советов «Союза ЖКО Алтайского края».