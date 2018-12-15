В Барнауле экс-директора управляющей компании дисквалифицировали за неуплату 25 млн рублей

Бывший руководитель управляющей компании «УК ЖЭУ № 8» Андрей Суковатцин дисквалифицирован арбитражным судом на 6 месяцев. Теперь он не вправе занимать управленческие должности. Такая мера как дисквалификация управленцев призвана убрать с рынка недобросовестных руководителей. Однако эксперт сомневается в ее эффективности: в наших условиях любой директор рано или поздно станет плохим, говорит он.

Не погасил ни рубля

Андрей Суковатцин привлечен к субсидиарной ответственности на 25 млн рублей в ходе банкротства «УК ЖЭУ№ 8» в мае 2017 года, следует из решения арбитражного суда.

Он должен был подать заявление о банкротстве УК, когда у нее возникли признаки неплатежеспособности. Но вовремя не сделал этого, что повлекло наращивание долгов. В основном — перед ресурсоснабжающими организациями.

«Субсидиарка» означает, что бывший директор должен вернуть в конкурсную массу весь долг юрлица, с которым оно дошло до банкротства, из своего кармана. Однако, по данным арбитража и базы данных судебных приставов, Суковатцин не вернул ни рубля.

Это и стало причиной обращения в суд с требованием о его дисквалификации.

Технично уходили

До недавнего времени бывшие руководители бизнеса, привлеченные к «субсидиарке», технично уходили от уплаты тех гигантских сумм, которые суд предписывал им выплатить за долги юрлица.

Конкурсный управляющий выставлял долг на торги. И его покупали за небольшую сумму коллекторы или аффилированные с экс-директором люди, рассказывал altapress.ru один их тех, кто сам выкупил долг почти на 10 млн рублей примерно за 2,5% от стоимости.

Однако в деле о банкротстве «УК ЖЭУ № 8″ долг Суковатцина, который должен был поступить в конкурсную массу, по договору об отступном перешел к основному кредитору — „Барнаульской генерации“. Очевидно, энергетики решили добиться для Суковатицина временного „запрета на профессию“.

Дворники. altapress.ru

Требования обоснованные

Непосредственным инициатором подачи иска в арбитраж стала налоговая служба. Инспекция составила протокол (о том, что оплаты нет). А затем направила его в суд, потребовав дисквалифицировать Суковатцина на полгода.

Такая мера (от 6 месяцев до 3 лет) предусмотрена частью 8 статьи 14.13 КоАП РФ за неисполнение решения суда о привлечении к субсидиарной ответственности.

Арбитраж счел требования обоснованными. Согласно его решению от 11 декабря, бывший директор УК не вправе работать в органах управления юрлицом в течение 6 месяцев.

Другие примеры

Случаев, когда руководитель фирмы был бы дисквалифицирован за неуплату долга по „субсидиарке“, в крае пока немного. Но, тем не менее, они есть.

К примеру, 27 ноября арбитраж дисквалифицировал бывшего руководителя УК „ЖЭУ“ Екатерину Веселовскую — она тоже привлечена судом к „субсидиарке“ и тоже, как Суковатцин, решение не исполнила.

Исков к другим экс-руководителям УК ФНС пока не подавала. Но поле деятельности у налоговиков обширное: на сегодня более десятка „бывших“ привлечены к финансовой ответственности в ходе банкротства.

Среди них одно из последних — в деле о банкротстве УК „Свой дом“. Ее экс-директор Татьяна Валентович должна выплатить 90 млн рублей, хотя руководила она компанией задолго до того, как в КоАПе начал действовать пункт о дисквалификации за неуплату субсидиарки (2016 год).

Спорная эффективность

Другой вопрос, насколько эффективна дисквалификация как способ повышения ответственности управленцев, улучшения менеджмента и устранения недобросовестных директоров.

К примеру, Андрей Суковатцин еще до решения арбитража не являлся официально руководителем какой-либо компании. При этом он представлял УК Старый Барнаул» 26 ноября, когда молодежное движение «Единой России» провело акцию в поддержку пенсионеров, квартиру которых залило кипятком.

Вообще же, при нынешней системе взаимоотношений между УК и коммунальными компаниями долги управляющих компанией неизбежны, утверждают в самих УК.

Виктор Патудин. Анна Зайкова

Виктор Патудин,

руководитель руководитель «Союза жилищно-коммунальных организаций Алтайского края»:

О каком эффективном менеджменте можно говорить, если в законодательстве были заложены механизмы банкротства УК, так как будучи исполнителями услуг, УК должны были оплачивать ресурсоснабжающим организациям за свой счет долги жильцов, которые потребляли коммунальные ресурсы и не платили за это. Это нонсенс. В этой ситуации любой нормальный менеджер рано или поздно станет плохим.

Выход Патудин видит в переходе жильцов многоквартирных домов на прямые договора с поставщиками воды и тепла. Вопрос об этом будет обсуждаться на одном из ближайших наблюдательных советов «Союза ЖКО Алтайского края».