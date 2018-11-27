ИП Путин мог устроить потоп из кипятка в квартире барнаульских пенсионеров

Молодежное движение «Единой России» 26 ноября провело акцию в поддержку пенсионеров, квартиру которых залило кипятком. Активисты с плакатами и ведрами собрались у офиса управляющей компании «Старый Барнаул». Однако ее представитель Андрей Суковатцин сообщил, что претензии нужно предъявлять не УК, а подрядчику, который ремонтировал квартиру сверху — ИП Путин.

ЧП произошло 30 октября. Рабочие делали ремонт в помещении выше, повредили трубу отопления, и жилье пенсионеров залило кипятком. Полы вспучились, штукатурка обсыпалась. Эту историю и фото пострадавшей квартиры в соцсетях опубликовала Елена Полякова, внучка пенсионеров, живущих здесь.

Горячо поспорили

Она пришла на акцию молодогвардейцев. Девушка сходу стала громко задавать вопросы представителю УК Андрею Суковатцину.

По словам Поляковой, авария произошла по вине УК: инженерные сети в доме не ремонтировались с 1959 года, поэтому работы, проходившие сверху, привели к порыву трубы отопления.

Она принесла заявление ещё 2016 года, которое лично подавала в управляющую компанию с просьбой отремонтировать отопительную систему. «Но как она была, простите за выражение, ни к черту, так она и капает до сих пор!» — заявила девушка. По ее словам, УК поставила только «времянку» — полипропиленовую трубу, которая от морозов, прогнозировали специалисты, должна была лопнуть.

Поляков заявил, что она самостоятельно сделала экспертизу, заплатив за нее 10 тыс. рублей, которая подтвердила вину УК и насчитала сумму ущерба в 300 тыс. рублей. Девушка утверждает, что ее дело сейчас рассматривают в прокуратуре и якобы скоро оно уйдет в суд.

Елена Полякова заявила, что после ЧП из УК в квартиру не направили специалиста и не составили акт о затоплении. Бумагу подготовила она сама и собрала под ней подписи соседей.

По словам девушки, во время происшествия в доме находились бабушка, дедушка-инвалид и 1,5-годовалый ребенок Поляковой, которого ей теперь «возить по психологам и за свои деньги — в санаторий». Сейчас, говорит она, в квартире «как все сыпалось, так и сыпется».

Квартиру , которую затопило. Елена Полякова в vk.com/barneos22

Андрей Суковатцин, в свою очередь, пояснил altapress.ru: авария случилась, когда подрядная организация — ИП Путин — делала ремонт в квартире № 14, которая расположена выше. Это муниципальная квартира, и ремонт вели по заказу городского комитета по ЖКХ. Они меняли перекрытие и обрушили его, этим повредили трубу отопления, поэтому квартиру внизу и затопило. То есть УК к этой ситуации, считает он, не имеет ровно никакого отношения.

По словам Суковатцина, подрядчик повреждение быстро устранил, а хозяевам предложил выплатить компенсацию. Какую именно сумму, он не знает.

Отвечая на претензии Елены Поляковой, он сказал: вечером того же дня, когда произошла авария, в пострадавшую квартиру приходил представитель подрядчика, который и предложил компенсацию. Однако девушка говорит, что им пообещали за счет компании исправить повреждения: натянуть потолки, наклеить обои. Но никаких документов, подтверждающих это намерение, нет. Равно как и ремонта. «Почему я должна верить на слово?» — спрашивает она.

Квартиру , которую затопило. Елена Полякова в vk.com/barneos22

На это Суковатцин ответил, что этот вопрос — уже не к УК. Кроме того, он пояснил: не нужно путать текущий и капитальный ремонты в доме. В рамках тех средств, которые жильцы платят УК, можно провести только текущие работы, они были сделаны. А полная замена сетей — это уже капитальный ремонт, взносы на который жильцы делают в соответствующий фонд.

Когда девушка сказала, что им предлагали заменить трубы, заплатив по 15 тыс. рублей с квартиры, представители УК ответил: дом — это имущество жильцов, и в других, расположенных рядом домах люди своими силами решают проблемы, «болеют за свое жилье».

Молодогвардейцы по сути стали фоном к этой дискуссии. Они попытались бить трубами по ведрам в знак протеста. Однако из здания вышла женщина, которая попросила их прекратить шуметь — это мешало работать людям из других офисов.

Что известно об Андрее Суковатцине?

Андрей Суковатцин altapress.ru

В сентябре 2017 года он был осужден на 4 года условно за то, что в течение двух лет, будучи директором нескольких УК, похитил более 16,6 млн рублей: взимал с жильцов деньги за отопление, а теплоснабжающей компании их не перечислял. Суковатцин полностью признал свою вину, выразил готовность возместить ущерб и также помог следствию раскрыть соучастника преступления — Дениса Садовнича, учредителя УК, которого суд приговорил к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.

Кроме того, «Сибирская генерирующая компания» добилась в судах, чтобы руководители УК, которые нанесли ей ущерб, несли субсидиарную ответственность по долгам. Суд признал, что финансовая несостоятельность и отсутствие возможности у УК самостоятельно погасить задолженность перед кредиторами возникли из-за действий их бывших руководителей. Поэтому долги будут взыскивать с их личного имущества и доходов.

Под это решение попал и Андрей Суковатцин, он должен покрыть долги «УК ЖЭУ-8», которую возглавлял ранее, — на сумму более 25,3 млн рублей.

Где уже звучала УК «Старый Барнаул»?

Компания известна в связи с различными ЧП. Например, в марте 2017 года частично обвалился потолок в подъезде дома на ул. Тимуровской, 38. Никто из жильцов не пострадал. Тогда Андрей Суковатцин также апеллировал к тому, что денег, собираемых на текущий ремонт жилья, УК не хватает на полноценный ремонт крыши, а дополнительные взносы жильцы делать не хотят.

Подъезд дома на ул. Тимуровская , 38 в Барнауле. Татьяна Фомина , vk.com/barneos22

До этого похожая история произошла в доме по улице Телефонная, 36, который также обслуживала УК «Старый Барнаул». Кровля начала осыпаться в подъезде здания еще в декабре 2016 года, однако сотрудники УК ограничились установкой подпорок, писал «Банкфакс». История получила резонанс, когда граждане обратились за помощью к СМИ и в приемную президента.

Жильцы дома по улице Чеглецова, 9 (управляет УК «Старый Барнаул») стали известны благодаря тому, что осенью 2016 года, не дожидаясь капремонта, самостоятельно заменили крышу.

По данным открытых источников, в управлении компании находится около 150 домов, на сайте самой организации указаны 74, большая часть — 1950−1960-х годов постройки, но есть и начала 20 века. В основном это 2−3-этажные дома.

Что известно об ИП Путин?

Altapress.ru удалось отыскать только два ИП Путин в Алтайском крае. Один — Вадим Владимирович — организует работу такси, зарегистрирован в 2014 году. Второй — Сергей Анатольевич — занимается строительством жилых и нежилых зданий, коммуникаций, коммунальных объектов, зарегистрирован в сентябре 2018 года.