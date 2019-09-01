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Экономика

В Барнауле на Старом базаре сносят последние старые киоски

О сносе последних старых киосков на ул. Мало-Тобольской в Барнауле рассказали в сообществе Barnaul22. Авторы поста восприняли это позитивно — как открытие дороги новому. Но некоторые подписчики паблика говорят, что вместе со старыми киосками уходит целая история.

Барнаул, 1 сентября 2019 года.
Барнаул, 1 сентября 2019 года.
vk.com/barneos22

Большинство киосков с этой старой торговой территории убрали еще до начала реализации проекта туристического кластера.

Однако весной 2019 года в Барнауле озвучили идею вернуть мелкую торговлю в пустующий туркластер. Только это должны быть торговые объекты нового типа, значительно более цивилизованные, чем раньше.

Автор проекта архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров предложил выстроить вдоль Мало-Тобольской небольшие павильоны, чтобы окончательно оформить профиль пешеходной улицы. Легкие, нестационарные конструкции можно будет демонтировать в любой момент, если найдется инвестор и реализует здесь крупный проект.

Пока неясно, согласились ли власти с этими предложениями. Некоторые подписчики паблика полагают, что на месте старых киосков появятся новые.

Так или иначе, киоски старого образца сносят. И вскоре мы узнаем, что это означает.

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