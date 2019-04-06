Пока не наступят лучшие времена. В туркластер на Старый базар возвращают ларьки

Рядом со Старым базаром вместо площади для массовых городских гуляний устроят уличную торговлю. Об этом рассказал автор проекта архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров на очередном общественном совете по туризму 5 апреля.

Что сделают на Старом базаре

Башкиров предложил выстроить вдоль Мало-Тобольской небольшие павильоны, чтобы окончательно оформить профиль пешеходной улицы. На второй линии должны появиться ларьки под навесами (металлоконструкции для них уже построены). Для продавцов, покупателей и отдыхающих построят туалет, оборудуют пункт полиции, а также оформят пространство для мероприятий — мастер-классов и праздников.

Анна Ломоносова-Тайшина,

соучредитель компании «ТЦ БЦ»:

Европейские рынки меняются. На 60% это места развлечения. В Барнауле рано создавать подобные проекты, но 20% Старого базара мы все же отдаем под досуг. На первом этаже рынка появятся кафе формата фастфуд, в торговом зале пространство для мастер-классов шеф-поваров, на втором этаже оборудование для нарезки слайсов, на площади рядом также места для мастер-классов.

Интерьер Старого базара. ТЦ.БЦ.

Авторы проекта уверены, что такой формат торговли будет востребован. На рынок хотят вернуться около 200 продавцов, которые здесь раньше работали, добавила Анна Ломоносова-Тайшина.

Что хотели сделать

В 2018 году собственник Старого базара компания «Сибирия» выкупила соседний участок. Планировалось, что пространство наполнят прогулочными зонами, кафе и устроят площадь для городских гуляний. Однако мэрия отказалась от идеи перенести главную городскую елку с площади Сахарова.

Еще раньше, напомнил директор Института Архитектуры и Дизайна АлтГТУ Сергей Поморов, на этом месте планировали построить здание. «Это указано в проекте планировки туристического кластера, в разработке которого я принимал участие», — добавил он.

Эскиз площади около Старого базара. Анна Зайкова.

Однако Евгений Башкиров заметил, что до окончания реализации проекта осталось лишь пять лет и вряд ли найдется инвестор, который построит этот объект. За счет того, что площадь будет оборудована легкими, нестационарными конструкциями, их можно будет демонтировать в любой момент для крупного проекта.