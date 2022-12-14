В Барнауле после крупного пожара на шинном заводе работников отправили в простой

Напомним, крупнейший пожар произошел в цеху барнаульского предприятия утром 9 декабря.
На ликвидацию пожара ушло более суток. Огонь тушили в условиях сильного задымления и низкой температуры воздуха. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщает помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ, простой по вине работодателя ввели приказами руководителей ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа».
«Оплата времени простоя будет производиться в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, что не противоречит требованиям трудового законодательства», — уточнила она.
Срок окончания простоя в настоящее время не определен. Ранее стало известно, насколько загрязнился воздух в Барнауле после пожара на шинном заводе.
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