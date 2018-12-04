В Барнауле запретили рекламу на балконах и разрешили на задней стенке остановок

Год боролись
За право размещать рекламу на задней стенке павильонов на остановках общественного транспорта депутаты боролись как минимум год. В мэрии ссылались на то, что такая реклама будет портить архитектурный облик города.
В гордуме говорили: рекламные фирмы могли бы сами ставить павильоны (как тип рекламной конструкции) и окупать затраты на установку. Использование только боковых стенок не позволяет это сделать.
И на этой сессии депутат Юрий Ряполов вновь объяснил: проблема остро стоит в пригородах Барнаула вроде Власихи, Борзовой Заимки и т. п.
Юрий Ряполов,
зампредседателя комитета по БГД:
На улице Сосновой и улице Радужной дети ждут общественный транспорт в чистом поле. Мы обращались в комитет по дорожному хозяйству — нам отвечают: финансовой возможности поставить остановочный павильон нет. Детей сдувает ветром под проходящие машины.
Давайте вместе помогать
И вот теперь разработчик правил — комитет по архитектуре, строительству и развитию — пошел навстречу призывам гордумы. Право использовать эту часть павильона для рекламы установлено.
Юрий Ряполов попросил презентовавшего новшества Сергея Боженко, зампредкомитета по архитектуре, строительству и развитию Барнаула, не препятствовать фирмам ставить павильоны в пригородах.
Юрий Ряполов,
зампредседателя комитета по БГД:
Огромная просьба: не препятствуйте, пожалуйста, а, наоборот, предлагайте рекламным компаниям заходить на эти территории и ставить павильоны. До сего дня они не могли этого делать, во-первых, потому что нельзя было размещать рекламу на большой задней стенке. И второе — разрешение не выдавали. Давайте вместе будем помогать жителям.
Ограничения
Между тем, мэрия, хотя и пошла навстречу депутатам, все же разрешила делать такие остановочные пункты не во всех зонах, на которые теперь разделена территория города.
Сергей Боженко,
зампредседателя по архитектуре, строительству и развитию Барнаула:
Такие остановочные павильоны можно будет размещать на большей части территории города за исключением туркластера, площадей проведения массовых мероприятий, вблизи трасс общегородского, федерального и краевого значения, а также в исторической части города.
На крыше и фасаде
Между тем, депутаты добавили в правила и другие уточнения: где именно на фасадах и крышах каких зданий может быть размещена реклама.
Это можно сделать плоских участках фасадов зданий (общественно-деловых, торговых, производственных, нежилых помещениях жилых домов), свободных от архитектурных элементов, и на крышах зданий — общественно-деловых, торговых и производственных.
При этом информационное поле рекламной конструкции на крышах должно располагаться параллельно к поверхности фасада объекта, выше линии карниза или парапета. Если же на одном фасаде несколько конструкций, все они должны располагаться вдоль единой оси.
Эти же требования касаются и рекламы на объектах, не относящихся к недвижимости: ограждениях строительных площадок, местах торговли, киосках и остановочных пунктах.
Реклама запрещена
Согласно последней редакции правил, рекламные конструкции можно устанавливать, если получено разрешение, уплачена госпошлина и в соответствии с зонированием. Теперь в них добавили и запретные места (напрямую в последней редакции правил запретные места не указали).
Итак, размещение рекламных конструкций не допускаются…
- на перилах, ограждениях входных групп, лоджиях и балконах, ограждениях, шлагбаумах;
- на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- на расстоянии ближе чем два метра от мемориальных досок;
- с полным или частичным перекрытием оконных или дверных проемов, знаков адресации.
Ранее подобные запреты касались информационных конструкций, не носящих рекламного характера.
Справка
Рекламные конструкции — щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта.