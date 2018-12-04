В Барнауле запретили рекламу на балконах и разрешили на задней стенке остановок

Депутаты Барнаульской гордумы продолжают совершенствовать правила размещения наружной рекламы в городе. На последней сессии 30 ноября они внесли в них новые изменения. Теперь в городе официально разрешена реклама на задней стенке остановочных павильонов. Однако законодатели добавили несколько запретных мест для размещения рекламы.

Год боролись

За право размещать рекламу на задней стенке павильонов на остановках общественного транспорта депутаты боролись как минимум год. В мэрии ссылались на то, что такая реклама будет портить архитектурный облик города.

В гордуме говорили: рекламные фирмы могли бы сами ставить павильоны (как тип рекламной конструкции) и окупать затраты на установку. Использование только боковых стенок не позволяет это сделать.

И на этой сессии депутат Юрий Ряполов вновь объяснил: проблема остро стоит в пригородах Барнаула вроде Власихи, Борзовой Заимки и т. п.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

Юрий Ряполов,

зампредседателя комитета по БГД:

На улице Сосновой и улице Радужной дети ждут общественный транспорт в чистом поле. Мы обращались в комитет по дорожному хозяйству — нам отвечают: финансовой возможности поставить остановочный павильон нет. Детей сдувает ветром под проходящие машины.

Давайте вместе помогать

И вот теперь разработчик правил — комитет по архитектуре, строительству и развитию — пошел навстречу призывам гордумы. Право использовать эту часть павильона для рекламы установлено.

Юрий Ряполов попросил презентовавшего новшества Сергея Боженко, зампредкомитета по архитектуре, строительству и развитию Барнаула, не препятствовать фирмам ставить павильоны в пригородах.

Юрий Ряполов,

зампредседателя комитета по БГД:

Огромная просьба: не препятствуйте, пожалуйста, а, наоборот, предлагайте рекламным компаниям заходить на эти территории и ставить павильоны. До сего дня они не могли этого делать, во-первых, потому что нельзя было размещать рекламу на большой задней стенке. И второе — разрешение не выдавали. Давайте вместе будем помогать жителям.

Остановочный павильон в Барнауле. altapress.ru

Ограничения

Между тем, мэрия, хотя и пошла навстречу депутатам, все же разрешила делать такие остановочные пункты не во всех зонах, на которые теперь разделена территория города.

Сергей Боженко,

зампредседателя по архитектуре , строительству и развитию Барнаула:

Такие остановочные павильоны можно будет размещать на большей части территории города за исключением туркластера, площадей проведения массовых мероприятий, вблизи трасс общегородского, федерального и краевого значения, а также в исторической части города.

На крыше и фасаде

Между тем, депутаты добавили в правила и другие уточнения: где именно на фасадах и крышах каких зданий может быть размещена реклама.

Проспект Красноармейский , 69б. Анна Зайкова

Это можно сделать плоских участках фасадов зданий (общественно-деловых, торговых, производственных, нежилых помещениях жилых домов), свободных от архитектурных элементов, и на крышах зданий — общественно-деловых, торговых и производственных.

При этом информационное поле рекламной конструкции на крышах должно располагаться параллельно к поверхности фасада объекта, выше линии карниза или парапета. Если же на одном фасаде несколько конструкций, все они должны располагаться вдоль единой оси.

Эти же требования касаются и рекламы на объектах, не относящихся к недвижимости: ограждениях строительных площадок, местах торговли, киосках и остановочных пунктах.

Реклама запрещена

Согласно последней редакции правил, рекламные конструкции можно устанавливать, если получено разрешение, уплачена госпошлина и в соответствии с зонированием. Теперь в них добавили и запретные места (напрямую в последней редакции правил запретные места не указали).

Реклама в Барнауле. Михаил Хаустов

Итак, размещение рекламных конструкций не допускаются…

на перилах , ограждениях входных групп , лоджиях и балконах , ограждениях , шлагбаумах;

ограждениях входных групп лоджиях и балконах ограждениях шлагбаумах; на архитектурных деталях фасадов объектов ( в том числе на колоннах , пилястрах , орнаментах , лепнине);

в том числе на колоннах пилястрах орнаментах лепнине); на расстоянии ближе чем два метра от мемориальных досок;

с полным или частичным перекрытием оконных или дверных проемов , знаков адресации.

Ранее подобные запреты касались информационных конструкций, не носящих рекламного характера.

Справка

Рекламные конструкции — щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта.