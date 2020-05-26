В Барнауле закрывается популярная сеть кофеен (обновлено)

Причиной закрытия стали финансовые проблемы, вызванные ограничениями из-за коронавируса.
«Сложно сказать, вернемся ли на рынок, после того, как все закончится. Пока можно только надеяться на это», — рассказала администратор кофейни.
Ранее altapress.ru рассказал историю барнаульского кафе, которое «удачно» распахнуло двери в канун пандемии.
Также сообщалось, что в июне более 21 тысячи человек могут оказаться без работы в Алтайском крае.
Обновлено 14:20
Выяснилось, что сеть кофеен «Coffee, please» закрылась временно. Кофейни продолжат работу после снятия ограничений. Информация о полном закрытии не соответствует действительности.
«Сейчас мы временно приостановили работу из-за ограничений, когда их снимут сразу откроемся. Закрыли точку в „Книжном мире“, но это связано с ее переносом в другое место. Кофейня на Социалистическом, 78 останется на прежнем месте», — сообщили журналистам «КП».