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Экономика

В Барнауле закрывается популярная сеть кофеен (обновлено)

Популярная сеть кофеен «Coffee, please» на пр. Социалистическом и Ленина прекратила работу, сообщила «Комсомольская правда» — Барнаул". Арендаторы вывозят оборудование.

Кофе.
Кофе.
CCO

Причиной закрытия стали финансовые проблемы, вызванные ограничениями из-за коронавируса.

«Сложно сказать, вернемся ли на рынок, после того, как все закончится. Пока можно только надеяться на это», — рассказала администратор кофейни.

Ранее altapress.ru рассказал историю барнаульского кафе, которое «удачно» распахнуло двери в канун пандемии.

Также сообщалось, что в июне более 21 тысячи человек могут оказаться без работы в Алтайском крае.

Обновлено 14:20

Выяснилось, что сеть кофеен «Coffee, please» закрылась временно. Кофейни продолжат работу после снятия ограничений. Информация о полном закрытии не соответствует действительности.

«Сейчас мы временно приостановили работу из-за ограничений, когда их снимут сразу откроемся. Закрыли точку в „Книжном мире“, но это связано с ее переносом в другое место. Кофейня на Социалистическом, 78 останется на прежнем месте», — сообщили журналистам «КП».

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