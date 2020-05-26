В Барнауле закрывается популярная сеть кофеен (обновлено)

Причиной закрытия стали финансовые проблемы, вызванные ограничениями из-за коронавируса.

«Сложно сказать, вернемся ли на рынок, после того, как все закончится. Пока можно только надеяться на это», — рассказала администратор кофейни.

Ранее altapress.ru рассказал историю барнаульского кафе, которое «удачно» распахнуло двери в канун пандемии.

Также сообщалось, что в июне более 21 тысячи человек могут оказаться без работы в Алтайском крае.