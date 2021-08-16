16 августа
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Экономика

В «Черкизово» рассказали, когда запустят горевший «Алтайский бройлер»

Группа «Черкизово» планирует перезапустить работу пострадавшего в пожаре «Алтайского бройлера» в октябре. Кроме того, производитель напомнил о своих планах усилить мощности предприятия.

Пожар на "Алтайском бройлере".
Пожар на "Алтайском бройлере".
"Инцидент Барнаул"

Как сообщили в «Черкизово», разбор завалов на «Алтайском бройлере» завершился в начале августа, спустя месяц после пожара. В данный момент на площадке монтируют кровлю основного цеха и готовят место под строительство склада для хранения тары.

Руководство предприятия намерено возобновить его работу к середине октября.

«В процессе подготовки к перезапуску „Алтайского бройлера“ „Черкизово“ временно замещает часть объемов предприятия за счет продукции своих площадок из центральной части России. Сейчас в отдельных регионах СФО компания возобновила отгрузки для ряда крупных торговых сетей: „Мария-Ра“, „Магнит“, „Ярче“. В ближайшее время планируются поставки в „Ленту“ и в сети X5 Group», — рассказали в «Черкизово».

Производитель также напомнил, что реконструкция «Алтайского бройлера» продолжится с учетом ранее озвученных группой «Черкизово» планов по расширению производства мяса птицы в регионе. Компания вложит в развитие птицеводческого кластера в Алтайском крае 2,6 млрд рублей.

Ожидается, что к середине 2023 года объемы производства вырастут с 70 тысяч тонн продукции в год до 116 тысяч.

Пожар

ЧП на предприятии случилось 3 июля. Огонь вспыхнул внутри цеха, произошло частичное обрушение крыши.

Площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м. Обошлось без пострадавших. Куры в птичниках также остались в живых.

Последствия пожара на &quot;Алтайском бройлере&quot;.
Последствия пожара на «Алтайском бройлере».
22.mchs.gov.ru
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