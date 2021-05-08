В этом году может заработать ипотечная «поправка Дьякова» для многодетных семей

Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий компенсировать многодетным семьям 450 тыс. рублей на ипотечный кредит для индивидуального строительства или покупку недостроенного дома. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Ранее согласно закону № 157-ФЗ, меры государственной помощи россиянам с тремя и более детьми должны распространяться только на погашение ипотеки на покупку земли под индивидуальное строительство, но не на само возведение дома.

Почти год назад на это обратил внимание многодетный отец Павел Дьяков. За помощью в решении важного для страны вопроса он обратился к депутату Госдумы Даниилу Бессарабову. Об этом altapress.ru рассказал Дьяков еще в августе прошлого года.

Совет Федерации. Антон Федотов ( altairegion22).

Была сформирована инициатива, ставшая основой для законопроекта. Бессарабов совместно с депутатами Антоном Гетта и Ольгой Павловой и начали его продвигать. Сначала документ был официально внесен в Государственную Думу. Его поддержал Кабмин.

В декабре законопроект был одобрен Государственной Думой, после чего он отправился на рассмотрение в Совет Федерации. В апреле 2021-го документ утвердила и «палата регионов». Теперь ему осталось сделать последний шаг — получить одобрение президента Владимира Путина.

Дом Дьяковых в Сибирской Долине. Из архива семьи Дьяковых

Согласно информации, размещенной в Системе обеспечения законодательной деятельности, законопроект был включен «в примерную программу решением Государственной Думы на февраль 2021 года».

В пояснительной записке к нему предлагается уточнить цели займа, на которые распространяются меры государственной поддержки.

«Предусматривается, что целью ипотечного кредита (займа) может быть строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение объекта незавершенного строительства», — говорится в сообщении.

Совет Федерации. Антон Федотов ( altairegion22).

Еще в прошлом году Бессарабов отметил, что продвигаемая инициатива не только поспособствует улучшению жилищных условий многодетных семей, но и выступит импульсом для развития индивидуального строительства в России и Алтайском крае.