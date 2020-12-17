В 2021 году в Алтайском крае начнут закрывать пивнушки в жилых домах

Закон внесла на рассмотрение Общественная палата Алтайского края. Заведениям, где зал обслуживания посетителей меньше 30 квадратов, могут запрещать продажу алкоголя. Речь идет только о тех, что находятся на первых этажах жилых домов или на прилегающих к ним территориях.
Такое ограничение необходимо для сохранения права жильцов на тишину.
Чтобы предприниматели могли подготовиться, изменения вступят в силу только с 1 марта 2021 года. В крае 186 заведений площадью менее 30 кв.м.
Существенную роль в сохранении спокойствия в жилых домах играло бы ограничение времени продажи алкоголя в расположенных там пивнушках, добавил зампредседателя краевой ОП Василий Куц.
Палата приготовила изменения в федеральный закон в части того, чтобы регионам дали право устанавливать дополнительные ограничения по времени розничной продажи спиртного в пивбарах.
Общественная палата РФ уже согласилась внести такой законопроект в Госдуму, отметил Куц.
Ранее altapress.ru спросил экспертов, как квадратные метры могут сказаться на работе пивных баров.