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Экономика

В 2021 году в Алтайском крае начнут закрывать пивнушки в жилых домах

Депутаты АКЗС на сессии 17 декабря во втором чтении рассмотрели и приняли законопроект, который позволит запрещать продажу алкоголя в заведениях в жилых домах, если площадь таких баров меньше 30 квадратных метров.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

Закон внесла на рассмотрение Общественная палата Алтайского края. Заведениям, где зал обслуживания посетителей меньше 30 квадратов, могут запрещать продажу алкоголя. Речь идет только о тех, что находятся на первых этажах жилых домов или на прилегающих к ним территориях.

Такое ограничение необходимо для сохранения права жильцов на тишину.

Чтобы предприниматели могли подготовиться, изменения вступят в силу только с 1 марта 2021 года. В крае 186 заведений площадью менее 30 кв.м.

Существенную роль в сохранении спокойствия в жилых домах играло бы ограничение времени продажи алкоголя в расположенных там пивнушках, добавил зампредседателя краевой ОП Василий Куц.

Василий Куц.
Василий Куц.
Дмитрий Лямзин.

Палата приготовила изменения в федеральный закон в части того, чтобы регионам дали право устанавливать дополнительные ограничения по времени розничной продажи спиртного в пивбарах.

Общественная палата РФ уже согласилась внести такой законопроект в Госдуму, отметил Куц.

Ранее altapress.ru спросил экспертов, как квадратные метры могут сказаться на работе пивных баров.

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