В Госдуме раскрыли план повышения зарплат в 2021 году: вырастут, но не сразу почувствуют

Депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике рассказали URA.RU , как изменятся зарплаты бюджетников в 2021 году.

Ранее сообщали, что новая система начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, включающая базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов, начинает работать в России с 2021 года

Как разъяснили депутаты, окладная часть вырастет и должна составить не менее 70−90% от зарплаты.

Об этом рассказали депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб и Олег Шеин. По мнению депутатов, оклады

«Сегодня у нас непропорционально разная зарплата за труд равной ценности. Чтобы это исключить, правительство взялось регулировать данную сферу деятельности. Мы надеемся, что со временем окладная часть зарплаты будет составлять не менее 70%. Сегодня часто окладная часть составляет мизер, а все остальное — надбавки и стимулирующие выплаты», — отметила Светлана Бессараб.

«Богатеи» из социальных сетей. fishki.net

Бессараб подчеркнула, что некоторые категории работников могут не сразу почувствовать увеличение зарплаты, потому что где-то ранее уже были завышения.

Депутат Олег Шеин добавил, что уже много лет обсуждается предложение вернуться к системе, когда 70−90% зарплаты — это твердый оклад, а премия составляет небольшую долю.

При этом он заверил, что пока нет речи об уменьшении дифференциации в зарплатах в разных регионах.

Шеин напомнил, что в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина зарплата врачей и учителей должна быть построена в зависимости от средней зарплаты промышленных работников в регионе.

Ранее Алтайкрайстат сообщил, что средняя зарплата вновь снизилась в Алтайском крае.