Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

В Госдуме раскрыли план повышения зарплат в 2021 году: вырастут, но не сразу почувствуют

Депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике рассказали URA.RU, как изменятся зарплаты бюджетников в 2021 году.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Ранее сообщали, что новая система начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, включающая базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов, начинает работать в России с 2021 года

Как разъяснили депутаты, окладная часть вырастет и должна составить не менее 70−90% от зарплаты.

Об этом рассказали депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб и Олег Шеин. По мнению депутатов, оклады

«Сегодня у нас непропорционально разная зарплата за труд равной ценности. Чтобы это исключить, правительство взялось регулировать данную сферу деятельности. Мы надеемся, что со временем окладная часть зарплаты будет составлять не менее 70%. Сегодня часто окладная часть составляет мизер, а все остальное — надбавки и стимулирующие выплаты», — отметила Светлана Бессараб.

&quot;Богатеи&quot; из социальных сетей.
«Богатеи» из социальных сетей.
fishki.net

Бессараб подчеркнула, что некоторые категории работников могут не сразу почувствовать увеличение зарплаты, потому что где-то ранее уже были завышения.

Депутат Олег Шеин добавил, что уже много лет обсуждается предложение вернуться к системе, когда 70−90% зарплаты — это твердый оклад, а премия составляет небольшую долю.

При этом он заверил, что пока нет речи об уменьшении дифференциации в зарплатах в разных регионах.

Шеин напомнил, что в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина зарплата врачей и учителей должна быть построена в зависимости от средней зарплаты промышленных работников в регионе.

Ранее Алтайкрайстат сообщил, что средняя зарплата вновь снизилась в Алтайском крае.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость