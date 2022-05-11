11 мая
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Экономика

В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате не ниже МРОТ

В Госдуму внесли законопроект с поправками к Трудовому кодексу, согласно которому минимальная месячная зарплата без учета премий и компенсационных выплат не может быть меньше МРОТ, пишет Газета.Ru.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Законопроект распространяется на те категории российских граждан, которые получают заработную плату на уровне МРОТ. В случае одобрения поправок, сотрудники организаций будут получать и МРОТ, и компенсации за переработки.

«Во многих организациях реального сектора экономики, бюджетной сферы, на государственной службе для значительной части работников установлены оклады ниже МРОТ, что является недопустимым и требует соответствующей корректировки», — прописано в соответствующем документе.

Документ размещен на официальном сайте Госдумы.

Цифра

Федеральный МРОТ в России с 1 января составляет 13 890 рублей.

Ранее барнаульцы рассказали, сколько на самом деле должен составлять МРОТ.

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